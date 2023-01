Laut Lars Friedrich von "Der Aktionär" ist die Steinhoff-Aktie kein Kauf. (Analyse vom 13.01.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0291 EUR +2,11% (13.01.2023, 21:02)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Steinhoff-Anleger stünden - mal wieder - vor dem drohenden Totalverlust. Knapp unter 3 Cent habe sich der Kurs der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft zuletzt eingependelt. Doch einige Anleger möchten sich offenbar nicht damit abfinden, dass Steinhoff bald komplett seinen Gläubigern gehören könnte.80 Prozent Verwässerung sollten Anleger entsprechend einem Vorschlag von Steinhoff akzeptieren - damit Kredite einmal mehr verlängert würden. Der Anteil, der Anlegern noch bliebe, wäre voraussichtlich nicht mehr börsennotiert, also praktisch kaum handelbar. In den vergangenen Jahren hätten sich einige Steinhoff-Beteiligungen aber solide entwickelt. Kein Wunder also, dass sich unter Anlegern Unmut rege - auch gegen das aktuelle Steinhoff-Management. Schließlich stehe eine Quasi-Enteignung im Raum, die mit gutem Willen vonseiten der Gläubiger womöglich nicht zwingend notwendig wäre.Der Verein Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger habe diese Woche jedenfalls zur "Interessenbündelung" aufgerufen. Es sei eine Prüfung der Angemessenheit des Steinhoff-Vorschlags und damit "eine umfassende Unternehmensbewertung erforderlich, die aber offensichtlich nicht eingeholt wurde". Zudem sei "nicht nachvollziehbar", ob Steinhoff Angebote für seine Beteiligungen eingeholt habe.Steinhoff habe rund 10 Milliarden Euro Schulden und solle dafür etwa 10 Prozent Zinsen zahlen. Sollten Anleger ihrer Quasi-Enteignung nicht zustimmen, habe Steinhoff eine mögliche Insolvenz in Aussicht gestellt.Das Steinhoff-Management um Louis du Preez habe in den vergangenen Jahren einige Herausforderungen meistern können. Deutlich günstigere Zinssätze zu bekommen, dürfte aber schwierig sein, weil es bestehende Verpflichtungen gebe und zudem inzwischen der risikolose Zins massiv gestiegen sei. Dementsprechend mehr müssten schwierige Fälle wie Steinhoff (überschuldet, ohne geprüfte Abschlüsse und Analysten-Bewertungen) auf den Tisch legen.Bereits seit Jahren sei klar: Die Gläubiger hätten Vorrang bei Steinhoff - und nichts zu verschenken. "Der Aktionär" habe stets davor gewarnt, dass Fälle wie Steinhoff sehr selten mit einem Happy End für Anleger ausgehen würden und dass ein deutlich erhöhtes Totalverlustrisiko bestehe. Falls dem Steinhoff-Management keine schwerwiegenden Fehler oder Versäumnisse nachzuweisen seien, könnte der Kampf gegen den Enteignungsvorschlag die letzte Schlacht für Steinhoff-Anleger werden.