Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (26.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit gestern ziehe der Kurs bei Steinhoff zur Abwechslung deutlich an - wenn auch nur im Rahmen der zuletzt üblichen 1,x-Cent-Spanne. Auslöser dafür sei die Meldung, dass Steinhoff das Angebot im Rahmen des Restrukturierungsverfahrens (WHOA) für die Anleger verbessert habe. Anlegerschützer würden trotzdem abweisend reagieren.Statt der Totalenteignung biete Steinhoff den Anlegern nun 20 Prozent. Die Gläubiger sollten 80 Prozent vom Unternehmen erhalten. Das sei nun im Prinzip wieder das Angebot, das die Aktionäre unter Führung der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) am März abgelehnt hätten.Anschließend habe Steinhoff die Einleitung des WHOA-Verfahrens (niederländisches Recht) angekündigt. Der Plan habe vorgesehen, dass Steinhoff die Laufzeit seiner Schulden bis zum 30. Juni 2026 verlängert bekomme, inklusive Optionen auf weitere Verlängerungen. Bei den Zinssätzen sollte es lediglich geringe Anpassungen geben. Die Assets sollten komplett an die Gläubiger gehen.Ein Detail sei aber wohl noch anders als zuletzt: Bloomberg weise darauf hin, dass die Gläubiger gemäß dem aktualisierten Vorschlag die 80 Prozent an Steinhoff in Form von "contingent value rights" erhalten sollten. Zuvor seien es "depositary receipts" gewesen. Auf der Hauptversammlung sei damals über einen Vorschlag abgestimmt worden, laut dem nur die Anleger die rechtlich fragwürdigen "contingent value rights" erhalten hätten. Gemäß dem neuen Vorschlag bestünde nun also zumindest in diesem Punkt eine gewisse Gleichheit zwischen Anlegern und Gläubigern.Es sei ein zäher Prozess. Die Ablehnung der SdK komme nicht überraschend. Ob es noch zu ernsthaften Verhandlungen komme oder es Steinhoff und die Gläubiger auf eine Entscheidung vor Gericht ankommen lassen würden, bleibe abzuwarten. Die aktuellen Kursschwankungen seien bei Pennystock-Zocks üblich. Das Totalverlustrisiko ist enorm, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 26.04.2023)