Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys.



Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (14.06.2023/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Steinhoff laufe alles auf ein juristisches Endspiel hinaus. Die Aktie werde derzeit für einen einzigen Cent gehandelt. Ob es noch ein paar mehr werden könnten, dürfte sich vor Gericht entscheiden. Steinhoff und die Gläubiger würden daran arbeiten, die Anleger mittels einer Quasi-Enteignung aus dem Unternehmen zu drängen.WHOA laute das Zauberwort - ein Restrukturierungsverfahren nach niederländischem Recht. Teil dieses Verfahrens sei aber auch ein Gericht. Dort würden sich derzeit die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) für die Anlegerseite und Steinhoff und die Gläubiger gegenseitig Gutachten, Stellungnahmen und Anträge um die Ohren hauen.Gestern habe die SdK mitgeteilt, dass Anwälte beantragt hätten, die Zustimmung der Aktionäre zum Restrukturierungsplan nicht zu ersetzen. Im Klartext würde das heißen: Der Restrukturierungsplan werde zurückgewiesen, da die Anleger diesen mehrheitlich abgelehnt hätten. Das Gericht könnte diese Entscheidung jedoch praktisch übergehen. Erst einmal habe das Gericht jedoch laut SdK Steinhoff Zeit zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben. Laut den Anwälten der SdK sei dies ein gutes Zeichen, weil das Gericht offenbar die Argumente der Anleger-Seite für relevant halte. Bei einer Anhörung am morgigen Donnerstag solle die SdK zudem 30 Minuten erhalten, um ihre Argumente vorzutragen.Zu einer aktuellen Stellungnahme Steinhoffs schreibe die SdK heute unter der Überschrift "Steinhoff Argumentation weiterhin nicht nachvollziehbar": "Es ist für uns weiterhin nicht nachvollziehbar, wieso überhaupt ein Restrukturierungsplan vorteilhaft für die Gläubiger sein soll, wo diese doch im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens sowieso vor den Aktionären ihre Forderungen befriedigt bekommen würden." Außerdem sei selbst bei Anwendung des WHOA "nicht ersichtlich, wieso die Aktionäre nur 20 Prozent des über die Verbindlichkeiten hinausgehenden Verwertungserlöses erhalten sollen, und nicht 100 Prozent".Hintergrund: Die Gläubiger-Seite versuche derzeit praktisch, sich einen Großteil Steinhoffs einzuverleiben. Normalerweise hätten bei einem normalen Verkauf oder im Rahmen einer klassischen Insolvenz die Anleger einen Anspruch auf eventuell anfallende Überschüsse, die nicht zum Bedienen der Gläubiger-Ansprüche benötigt werden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 14.06.2023)