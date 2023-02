Ob der Einsatz der SdK sich letztendlich auszahlen werde, sei äußerst ungewiss. Das (rechtliche) Risiko sei praktisch nicht überschaubar. Fakt war und ist: Steinhoff ist überschuldet, die Interessen der Gläubiger haben Vorrang, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Ein Szenario, das ein "Bloomberg"-Analyst dieses Jahr angedeutet habe: Ein insolvenzartiges Verfahren oder eine Art Abwicklung wäre einfacher umzusetzen, wenn Steinhoff nicht mehr börsennotiert sei. So oder so wäre die Frage, was für die derzeitigen Aktionäre bleiben werde, wenn es zum großen Ausverkauf der Steinhoff-Assets kommen sollte. Worin genau aus Anlegersicht der Vorteil bestehen solle, sich erst massiv verwässern zu lassen, um dann bei Verkäufen zuzuschauen, habe Steinhoff aber bislang in der Tat nicht wirklich plausibel kommuniziert. (Analyse vom 15.02.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Steinhoff-Kurs komme einfach nicht mehr aus dem Knick. Allein auf Sicht von einem Jahr summiere sich der Verlust gegenüber dem damaligen Kurs von 0,24 Euro auf 92 Prozent. Die so ziemlich letzte Hoffnung der Anleger ruhe nun darauf, einen Quasi-Enteignungsvorschlag abzulehnen.Wobei dann ein Insolvenzverfahren drohen könnte. So oder so sei sehr ungewiss, ob für Anleger am Ende der Geschichte noch irgendwas übrigbleibe. Die Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger (SdK) wolle jedenfalls, wie berichtet, den auf den Tisch liegenden Vorschlag - Verwässerung der Altaktionäre um 80 Prozent, Delisting, Umwandlung der Aktien in stimmrechtslose Anteile an einer neuen Steinhoff-Gesellschaft - nicht kampflos hinnehmen.Dieser Tage habe sich die SdK deshalb mit einem offenen Brief an das Steinhoff-Management um CEO Louis du Preez gewandt. Der von Steinhoff kommunizierte Vorschlag werfe zahlreiche Fragen auf, "und wir haben starke Zweifel daran, dass die Interessen der Aktionäre angemessen berücksichtigt wurden". Der vorweihnachtliche Vorschlag sei dann sehr überraschend gekommen.Es sei auch nicht ersichtlich, warum der gegenwärtige Wert der Steinhoff-Aktie null sein solle. Unter anderem sei bedauerlich, dass der Börsengang von Mattress Firm abgesagt worden sei. Schließlich hätte ein Verkauf von Assets - wie ihn Steinhoff eigentlich lange Zeit angekündigt und teils bereits umgesetzt habe - tatsächlich wesentlich zu einer Entschuldung beitragen können.Außerdem sei es inakzeptabel, dass die künftigen Anteile stimmrechtslos und nicht mehr handelbar sein sollten.Die SdK fordere das Steinhoff-Management daher auf, vor der Hauptversammlung weitere Details zum Restrukturierungsplan offenzulegen.