Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (27.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Auf 3,21 Milliarden Euro und damit um 14 Prozent sei der Umsatz bei Steinhoff gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen. Reaktion der Aktie: Gut 24 Prozent habe Steinhoff am letzten Handelstag der Woche an der Frankfurter Börse letztendlich im Plus gelegen. Der Kurs kratze damit aber gerade mal wieder an der Zwei-Cent-Marke.Ohnehin sei die Nachricht objektiv ziemlich egal. Wie berichtet, werde sich am 22. März auf der Steinhoff-Hauptversammlung entscheiden, ob Anleger ihrer Quasi-Enteignung zustimmen würden. Im Vorfeld könnten Anlegerschützer eventuell noch versuchen, mit einer Sonderprüfung gegen das Management vorzugehen, weil fragwürdig sei, ob das Steinhoff-Team mit dem umstrittenen Vorschlag im Interesse seiner Aktionäre handle.Lange Zeit habe Steinhoff kommuniziert, dass Schulden unter anderem durch Teilverkäufe von Vermögenswerten abgebaut werden sollten. Nun bleibe Anlegern hauptsächlich noch die Hoffnung, dass sich eine Mehrheit finde, die den Enteignungsvorschlag ablehne. Die Idee dahinter: Die Gläubiger hätten an einem Insolvenzverfahren womöglich kein sonderliches Interesse, weil sonst Verlustvorträge für Steinhoff wegfallen würden und Vermögenswerte, die wachsen und den Gläubigern gehören könnten, womöglich verscherbelt werden würden. Mit anderen Worten: Eine Insolvenz wäre aus Gläubigersicht womöglich das schlechtere Geschäft, als den Anlegern zumindest etwas mehr entgegenzukommen.Das Nachbesserungs-Szenario sei durch die jüngste Umsatz-Meldung weder wahrscheinlicher noch unwahrscheinlicher geworden. Insofern sei die Kursbewegung lediglich als normale Volatilität bei einer Zocker-Aktie wie Steinhoff einzuordnen. Zahlen zu Gewinnen oder Verlusten habe es - wie gewohnt - nicht gegeben. Das (rechtliche) Risiko ist praktisch kaum überschaubar, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2023)Mit Material von dpa-AFX