Linz (www.aktiencheck.de) - Die Sorge vor einer Rezession und der damit verbundenen sinkenden Nachfrage hat im ersten Quartal zu einem Verfall der Ölpreise gesorgt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Ein solch drastischer Rückgang sei zuletzt im Jahr 2020 zu sehen gewesen, als Lockdown-bedingt die Nachfrage nach Öl rückläufig gewesen sei. Am Wochenende habe nun aber der Ölverbund OPEC+ entschieden, die Fördermenge zu drosseln. Aufgrund der abrupten Angebotsverkürzung sei der Preis für ein Barrel Öl in der Nacht auf Montag um 8,0% gestiegen. Die überraschende Entscheidung habe aber nicht nur den Ölpreis steigen lassen.



Auch das Verhältnis der US-Exportpreise zu den US-Importpreisen profitiere durch den steigenden Ölpreis. In dem Fall würden die Exporte der USA als wertvoller bepreist als von anderen Ländern. Dies habe zur Folge, dass entweder die USD-Preise steigen würden (und die Inflation sich erhöhe), oder der USD aufwerte. Nachdem die USA durch ihre inflationsbekämpfenden Maßnahmen eine Erhöhung der Verbraucherpreise verhindern wolle, sei wohl eine Aufwertung des USD nicht auszuschließen. Aktuell werde von einer Bandbreite des USD von 1,0720 bis 1,0950 ausgegangen. (04.04.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.