London (www.aktiencheck.de) - Laut einer Analyse der Trading- und Investment-Plattform eToro müssen die Haushalte dieses Ostern mit deutlich höheren Kosten für Schokolade rechnen, da die weltweiten Kakaopreise fast dreimal so hoch sind wie zu Ostern 2022.Auch bei der anderen Hauptzutat von Schokolade, dem Zucker, sei in den letzten Jahren ein Preisanstieg zu verzeichnen gewesen, der ungefähr auf dem Niveau von Ostern 2023 liege, aber etwa 16 Prozent höher als Ostern 2022 sei. El Niño sei ein Klimaphänomen, das in einigen der wichtigsten Kakaoanbaugebiete, insbesondere in Westafrika, zu trockenerem Wetter führe und erhebliche Auswirkungen auf die Ernteerträge habe."Die Kakaopreise sind in den letzten zwei Jahren durch die Decke gegangen. Zum Leidwesen von Schokoladenliebhabern und Familien, die sich vor Ostern mit Eiern eindecken, wird sich dies in deutlich höheren Preisen in Geschäften und Supermärkten niederschlagen", sage Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro. Die Einzelhändler hätten auch weiterhin mit steigenden Verpackungs-, Transport- und Arbeitskosten zu kämpfen, die sie an die Verbraucher weitergeben würden. "Die hohen Schokoladenpreise werden bleiben, da die Erzeuger und Einzelhändler ihre kostengünstigeren Lagerbestände zu höheren Preisen ersetzen müssen, während die nächste Kakaoernte erst im Oktober ansteht und es bis zu fünf Jahre dauern kann, bis die neue Produktion geerntet werden kann", so Laidler. (06.03.2024/ac/a/m)