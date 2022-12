Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Inflation und die damit einhergehende Anhebung der Zinsen durch die Zentralbanken hat viele Anleger und Sparer in diesem Jahr stark verunsichert, so Tim Schieferstein von der SOLIT Management GmbH.Die aktuelle Wirtschaftslage bedeute für Anleger: Tagesgeld und Festzinsanleihen würden wieder Zinsen bringen. Diese seien aber so gering, dass sie durch die Inflation direkt aufgefressen würden. Hier würden Anleger also in eine Realzinsfalle tappen, auch wenn es auf dem Kontoauszug erstmal nicht so aussehe. Aktienfonds seien aufgrund der zu erwartenden Renditechancen sehr empfehlenswert und unkompliziert, aber dafür sollte man nur Geld nutzen, dass nicht kurzfristig gebraucht werde, denn kurzfristig könnten Börsen in ihren Kursen schwanken und entsprechend Verluste bringen. Immobilien seien als Sachwert immer eine Option gegen die Inflation, aber die Immobilienpreise seien sehr hoch und die Kredite würden immer teurer. Nicht für jeden Anleger sei das eine realistische Möglichkeit, es sei denn, er nutze die Immobilie selbst.Interessant sei in jedem Fall eine Anlage in Edelmetallen. "Die Rohstoffpreise schwanken zwar auch, aber Gold, Silber und Co. haben als Wertanlage seit Jahrhunderten immer einen hohen Nachfrage- und Materialwert. Auch deswegen ist das Edelmetall gerade in Inflationszeiten in Deutschland so beliebt. 2021 und 2022 war die Nachfrage der Anleger extrem hoch und wir vermuten aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen, dass dies 2023 erstmal so bleiben wird", erläutere Tim Schieferstein Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH. Die Prognosen für den Goldpreis im nächsten Jahr seien überaus positiv. Laut World Gold Council seien in der Vergangenheit eine Rezession und schwächere Erträge in der Wirtschaft immer ein gutes Vorzeichen für einen höheren Goldpreis gewesen. Eine weitere Abschwächung des Dollars, die Erholung der chinesischen Wirtschaft und die damit verbundene steigende Nachfrage nach Gold seien dafür weitere Indikationen. Wer nicht direkt in physische Edelmetalle investieren möchte, könne auch einen Edelmetallsparplan abschließen und selbst die monatlichen Beträge und das Sparziel festlegen. "Beim Sparplan ist es auch nicht so entscheidend, wie hoch der Goldkurs beim Abschluss des Vertrages ist, weil sich durch die monatlichen Investitionen starke und schwache Goldkurse ausgleichen", so Schieferstein. "Edelmetallsparpläne ermöglichen die optimale Investition ohne viel Aufwand und Vorwissen." (14.12.2022/ac/a/m)