Zitate Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank:



"Trotz des schwachen Februars bleibt zum Ende des Quartals immer noch ein Plus von knapp 4,5 % Zuwachs beim MSCI World Index (in Euro). Vor allem einige wenige amerikanische Technologiewerte haben seit Mitte Februar für Gewinne gesorgt."



"Im amerikanischen S&P 500 Index haben die 15 größten Unternehmen - vor allem Technologiewerte - seit Jahresanfang ca. 1.800 Mrd. US-Dollar an Wert gewonnen."



"Der plötzliche Ausbruch von Unsicherheit im Bankensystem könnte ein Signal sein, dass die straffe Geldpolitik allmählich ihre Ziele erreicht hat und dass sich der Straffungszyklus dem Ende zuneigt. Gut möglich, dass man sich dessen an den Aktienmärkten schon lange bewusst war."



"2023 ist nicht 2009 und den Anlegern muss klar sein, dass sie nicht einfach auf die Rezepte der Vergangenheit zugreifen sollten." (05.04.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das erste Quartal des Jahres hat einige der zuvor getroffenen Annahmen bestätigt: Die Spuren der überraschend hartnäckigen Inflation, die weiteren starken Zinserhöhungen von FED und EZB oder das Nachlassen des Wirtschaftswachstums aufgrund der höheren Zinsen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Anders als erwartet hätten sich jedoch die Aktienmärkte entwickelt, meint Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank. Aufgrund des schon Ende 2022 erkennbaren Nachlassens bei den Unternehmensgewinnen sei eher von schwachen Aktienmärkten auszugehen gewesen.Nach einem sehr guten Januar mit zum Teil zweistelligen Zuwächsen, vor allem an den europäischen Börsen, sei der Februar nach den Aussagen der FED zur weiteren Geldpolitik umso schlechter gewesen. "Trotz des schwachen Februars bleibt zum Ende des Quartals immer noch ein Plus von knapp 4,5% Zuwachs beim MSCI World Index (in Euro). Vor allem einige wenige amerikanische Technologiewerte haben seit Mitte Februar für Gewinne gesorgt", erkläre Norbert Frey. Dies belege auch eine aktuelle Zahl: "Im amerikanischen S&P 500 Index haben die 15 größten Unternehmen - vor allem Technologiewerte - seit Jahresanfang ca. 1.800 Mrd. US-Dollar an Wert gewonnen." Die übrigen 485 hingegen hätten kumuliert ca. 21 Mrd. US-Dollar verloren.