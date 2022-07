Die nachlassende Konjunktur könnte natürlich in Zukunft zu einer gewissen Abwärtskorrektur führen. In der Vergangenheit sei die Ölnachfrage jedoch nur in den schlimmsten globalen Rezessionen zurückgegangen. Laut J.P. Morgan sei die jährliche Ölnachfrage mit Ausnahme der Corona-bedingten Rezession 2020 noch nie um mehr als 3,0 Mio. B/T in einem Jahr zurückgegangen. In den Jahren, in denen die Ölnachfrage im Jahresvergleich zurückgegangen sei, habe der Nachfragerückgang in 60% der Fälle unter 1,0 Mio. B/T gelegen, und in 20% der Fälle sei die Nachfrage um 1,5-2,0 Mio. B/T gesunken.



Auf der Angebotsseite würden die Analysten eine begrenzte Produktion der OPEC-Länder und ein größeres Angebot der Nicht-OPEC-Produzenten, insbesondere der USA, erwarten. Die OPEC+-Länder würden weiterhin geringere Fördermengen als die monatlichen Förderquoten liefern, obwohl sich die Ölpreise seit Jahresbeginn bei rund 105 US-Dollar eingependelt hätten. Die zehn an der OPEC+-Vereinbarung beteiligten Förderländer hätten 24,8 Mio. B/T produziert und damit 1 Mio. B/T unter dem OPEC-Ziel für Juni gelegen. Das Unvermögen, die Produktion zu steigern, werde angesichts der alternden Infrastruktur und der jahrelang niedrigen Investitionen wahrscheinlich anhalten. Nur Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate würden über genügend freie Kapazitäten verfügen, um mehr zu fördern. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur könnte ihr gemeinsamer Puffer im August mit dem vollständigen Auslaufen der Rekordkürzungen der OPEC+ auf nur 2,2 Mio. B/T sinken. Saudi-Arabien produziere derzeit rund 11 Mio. B/T und melde eine maximale nachhaltige Kapazität von 12 Mio. B/T. Im April 2020 habe das Land einmalig 11,5 Mio. B/T erreicht.



Darüber hinaus sei es den USA und dem Iran trotz Gesprächen nicht gelungen, das Atomabkommen mit dem Iran zu erneuern. In den USA liege die Produktion weiterhin um etwa 1,0 Mio. B/T unter dem Höchststand vor der Pandemie. Der Druck der Investoren, die Kapitaldisziplin aufrechtzuerhalten, sei der Hauptgrund, warum börsennotierte Ölproduzenten trotz hoher Ölpreise das Wachstum beschränken würden. Die fünf größten Ölgesellschaften der Welt würden in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 81,7 Mrd. US-Dollar planen, die Hälfte dessen, was sie 2013 ausgegeben hätten. Inflation, Probleme in der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und geringere Aktivitäten der Betreiber hätten das Produktionswachstum ebenfalls eingeschränkt. Nach 11,6 Mio. B/T im ersten Halbjahr 2022 erwarte die US Energy Information Administration einen Anstieg der US-Rohölproduktion auf durchschnittlich 12,2 Mio. B/T im laufenden Halbjahr und auf 12,8 Mio. B/T im Jahr 2023, womit der bisherige Jahresrekord aus dem Jahr 2019 übertroffen würde. Die zunehmende Produktion von Begleitgas aus dem Permian-Becken, dem größten Erdölfördergebiet der USA, stelle in den nächsten Monaten ebenfalls ein Abwärtsrisiko für die Rohölproduktion dar.



Die weltweiten Ölvorräte seien nach wie vor extrem niedrig. Die Bestände der OECD-Industrie hätten sich dank umfangreicher staatlicher Lagerfreigaben (die im Oktober enden sollten) etwas erholt, lägen aber immer noch fast 300 Millionen Barrel unter ihrem Fünfjahresdurchschnitt. Darüber hinaus werde die Verknappung des Angebots zu einer Herausforderung, da das Embargo der Europäischen Union gegen russisches Öl Ende des Jahres vollständig in Kraft treten solle. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur seien die russischen Ölexporte im Juni um 250 000 B/T auf 7,4 Mio. B/T zurückgegangen, den niedrigsten Stand seit August 2021.



Insgesamt dürfte die Volatilität der Rohölpreise anhalten, bis der Inflationsdruck abnehme. Die Dynamik wirke jedoch weiterhin günstig auf die Ölpreise, d. h. die Terminkurven befänden sich weiterhin in "Backwardation". (21.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im Juli sank der WTI-Preis (West Texas Intermediate) zum ersten Mal seit April unter die Marke von 100 USD pro Barrel, so Audrey Bismuth, Global Macro Researcher, La Française AM.Die Gründe: Die Angst vor einer tiefen Rezession wachse, der Dollar werde stärker und die Zahl der Corona-Fälle nehme in China, dem zweitgrößten Ölverbraucher der Welt, zu. In ihrem Juli-Bericht habe die US Energy Information Administration betont, dass 2022 das erste Jahr seit 1999 sein werde, in dem die OECD-Länder mehr Öl verbrauchen würden als die Nicht-OECD-Länder. Die Zentralbanken würden weltweit die Zinsen aggressiv anheben müssen, um die anhaltende, breitere und stark erhöhte Inflation zu bekämpfen. Sie müssten die Nachfrage "abkühlen", bis der Inflationsdruck nachlasse. Infolgedessen hätten die Ölhändler ihre Netto-Long-Positionen seit Juni abgebaut.Die Fundamentaldaten würden jedoch stabil bleiben: Lieferengpässe der OPEC+, niedrige Lagerbestände, schwindende Kapazitätsreserven, hohe Raffineriemargen aufgrund der saisonalen Nachfrage und Störungen der russischen Exporte. Die Terminkontrakte befänden sich nach wie vor in einer starken "Backwardation" (der Terminpreis liege unter dem Spotpreis), was sich theoretisch günstig auf den Spotpreis auswirke. Am 18. Juli habe sich der Brent-Spotpreis auf etwa 106 US-Dollar erholt, während die Brent-Rohöl-Futures für Dezember 2022 etwas niedriger bei 96 US-Dollar pro Barrel notiert hätten. Die Preise für physisches Brent-Rohöl seien laut Bloomberg auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen.