Im Juli 2023 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 57,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Zahl der Gäste aus dem Ausland nimmt zuDie Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland war im Juli 2023 mit 46,9 Millionen nahezu identisch mit der des Vorjahresmonats Juli 2022 (-0,1 %). Im Vergleich zum Juli 2019 waren das 1,6 % weniger Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,6 % auf 10,2 Millionen, lag damit aber noch 8,1 % unter dem Vorkrisenniveau von Juli 2019.