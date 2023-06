Neben dem Klimaschutz waren die Luftreinhaltung sowie die Abwasserwirtschaft die umsatzstärksten Umweltbereiche. Die Luftreinhaltung erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 16,8 Milliarden Euro. Knapp ein Drittel der Umsätze wurde mit Gütern und Leistungen im Bereich der katalytischen Abgasreinigung (6,5 Milliarden Euro) erwirtschaftet. Darauf folgt die Abwasserwirtschaft mit 9,7 Milliarden Euro Umsatz, überwiegend im Bereich der Herstellung und Installation von Kanalsystemen (6,2 Milliarden Euro). Die übrigen 17,9 Milliarden Euro verteilten sich auf Abwasserwirtschaft, Lärmbekämpfung, Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser sowie Arten- und Landschaftsschutz. Die geringsten Umsätze wurden mit 385 Millionen Euro im Jahr 2021 mit dem Arten- und Landschaftsschutz erzielt. Dies entspricht allerdings einer Steigung von 26,5 % gegenüber dem Vorjahr.



Mehr als drei Viertel der umweltbezogenen Umsätze im Verarbeitende Gewerbe



Mit 70,4 Milliarden Euro wurde der Großteil der umweltbezogenen Umsätze von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes erwirtschaftet. Die wichtigste Wirtschaftsabteilung war hier mit 21,4 Milliarden Euro der Maschinenbau, gefolgt von der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen mit 9,0 Milliarden Euro. Knapp dahinter lag die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit 8,7 Milliarden Euro Umsatz für Umweltschutzgüter oder -leistungen.



Verarbeitendes Gewerbe beschäftigt zwei Drittel der "Green Jobs"



Die Aufschlüsselung der Beschäftigung nach Wirtschaftsbereichen zeigt, dass der Großteil der Beschäftigten für den Umweltschutz im Verarbeitenden Gewerbe (223 800 beziehungsweise 65,6 %) tätig war. Im Baugewerbe arbeiteten rund 65 000 (19,1 %) und im Dienstleistungssektor rund 46 000 (13,6 %) Beschäftigte für den Umweltschutz. (27.06.2023/ac/a/m)





Im Jahr 2021 erwirtschafteten die Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland 91,9 Milliarden Euro Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht das einem Anstieg von 16,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der "Green Jobs", also der Beschäftigten, die Güter und Leistungen für den Umweltschutz herstellten, lag im Jahr 2021 bei rund 341 000 (gemessen in Vollzeitäquivalenten). Ihre Zahl stieg somit um 9,7 % beziehungsweise knapp 30 200 Beschäftigte gegenüber dem Vorjahr.Höchste Umsätze im Bereich Klimaschutz