Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Oktober 2023 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,3% und nominal (nicht preisbereinigt) 0,2% weniger Umsatz erwirtschaftet als im September 2023. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes:



Verglichen mit dem Vorjahresmonat Oktober 2022 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Umsätze real um 1,2% und nominal um 1,1%.



Den größten realen Umsatzzuwachs im Oktober 2023 gegenüber dem Vormonat verbuchten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Plus von 1,2%, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 1,0%. Im Gegensatz hierzu sanken die realen Umsätze im Bereich Verkehr und Lagerei um 0,5%. Im Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) war der reale Rückgang gegenüber dem Vormonat mit einem Minus von 2,4% am größten. (12.01.2024/ac/a/m)





