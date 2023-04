Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Januar 2023 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) genauso viel Umsatz erwirtschaftet wie im Dezember 2022. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes:Die Entwicklung in einzelnen Dienstleitungsbereichen war teilweise sehr unterschiedlich: Zuwächsen in den Bereichen Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+4,7 %) und Grundstücks- und Wohnungswesen (+0,2 %) standen Rückgänge in den Bereichen Informations- und Kommunikationsdienstleistungen (-2,6 %) und Verkehr und Lagerei (-1,2 %) gegenüber.Verglichen mit dem Vorjahresmonat Januar 2022 stiegen die Umsätze im Dienstleistungssektor insgesamt real um 8,3 % und nominal um 8,5 %. Damit lag der Umsatz real 5,3 % und nominal 16,7 % über dem Niveau von Januar 2020, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das deutlich gestiegene Preisniveau im Dienstleistungsbereich wider. (06.04.2023/ac/a/m)