Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im August 2023 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,8% und nominal (nicht-preisbereinigt) 0,7% mehr Umsatz erwirtschaftet als im Juli 2023. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes:



Verglichen mit dem Vorjahresmonat August 2022 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Umsätze real um 3,5% und nominal um 2,0%. Die Differenz zwischen den realen und nominalen Umsätzen spiegelt die rückläufige Entwicklung der Erzeugerpreise für Dienstleistungen wider.



Den größten realen Umsatzanstieg im August 2023 gegenüber dem Vormonat gab es im Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 2,4%, gefolgt von den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Plus von 1,9%. Im Gegensatz hierzu sanken die realen Umsätze im Grundstücks- und Wohnungswesen um 0,8% und im Bereich Verkehr und Lagerei um 0,3%. (08.11.2023/ac/a/m)





