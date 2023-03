Erholung der realen Umsätze der konsumnahen Dienstleistungsunternehmen nach Einbruch im Jahr 2020, jedoch noch geringfügig unter Vorkrisenniveau



Der starke reale Umsatzanstieg im Dienstleistungssektor im Jahr 2022 ist unter anderem auf den deutlichen Aufschwung im Bereich der konsumnahen Dienstleistungen zurückzuführen, deren Umsätze 2022 gegenüber dem Vorjahr um 24,2 % anstiegen. Insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2022 verzeichneten die Umsätze der konsumnahen Dienstleister mit einem Plus von 40,1 % einen deutlichen Zuwachs gegenüber dem 1. Halbjahr 2021. In der zweiten Jahreshälfte lag der Zuwachs noch bei 13,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Trotz dieses starken Anstiegs konnten die konsumnahen Dienstleister die coronabedingten Verluste des Jahres 2020 noch nicht vollständig wettmachen: Mit einem Minus von 0,5 % lagen ihre Umsätze noch leicht unter dem Niveau von 2019.



Unternehmensnahe Dienstleistungsunternehmen mit Rekordumsatz 2022



Die unternehmensnahen Dienstleister erwirtschafteten 2022 nach einem realen Zuwachs von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr einen neuen Rekordumsatz. In der ersten Jahreshälfte 2022 verbuchten sie einen Umsatzanstieg von 6,5 % verglichen mit dem 1. Halbjahr 2021 und konnten mit einem Zuwachs von 5,9 % in der zweiten Jahreshälfte weiter zulegen. Insgesamt war der reale Umsatz der unternehmensnahen Dienstleister 2022 damit 4,5 % höher als 2019, dem bisher umsatzstärksten Jahr seit Beginn der Zeitreihe 2015. (07.03.2023/ac/a/m)





Im 1. Halbjahr 2022, in dem weitgehende Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Deutschland in Kraft traten, stiegen die realen Umsätze gegenüber dem 1. Halbjahr 2021 um 11,4 % an. Im 2. Halbjahr 2022 legten sie um 7,2 % gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2021 zu. Damit wurde der höchste Umsatz seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2015 erwirtschaftet. Verglichen mit dem Jahr vor der Corona-Krise 2019 lag er um 3,7 % höher.