Das Ausbaugewerbe hat im 2. Quartal 2022 real (preisbereinigt) 5,2% weniger Umsatz erzielt als im 2. Quartal 2021, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Im 2. Quartal 2022 verbuchten alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes reale Umsatzrückgänge. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen verzeichnete die Elektroinstallation mit -1,5% (nominal: +14,5%) die geringsten Einbußen, während die Umsätze in der Bautischlerei und -schlosserei mit -8,3% (nominal: +10,2%) am stärksten zurückgingen.Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_387_44131.html