Länder mit Vermögensaufbau um 22,6 Milliarden Euro



Das Finanzvermögen der Länder verzeichnete in 2021 gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 22,6 Milliarden Euro (+8,3 %) auf 294,3 Milliarden Euro. Die Entwicklung verlief dabei in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Den höchsten prozentualen Anstieg verzeichnete Niedersachsen mit +38,7 %, gefolgt von Schleswig-Holstein (+32,1 %) und Sachsen-Anhalt (+27,3 %). Die Entwicklung in Niedersachsen ist insbesondere auf den starken Kursgewinn der Volkswagen-Aktie zurückzuführen, wodurch sich der Wert der Beteiligungen des Landes Niedersachsen deutlich erhöhte. Prozentuale Rückgänge des Finanzvermögens gab es in Bremen (-31,0 %), Brandenburg (-10,2 %) und dem Saarland (-9,5 %). Die Entwicklung in Bremen ist hauptsächlich in einer Verringerung der zu hinterlegenden Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte begründet.



Finanzvermögen der Gemeinden steigt um 8,4 Milliarden Euro



Die Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten zum Jahresende 2021 einen Anstieg des Finanzvermögens um 3,9 % beziehungsweise 8,4 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr auf 223,5 Milliarden Euro. Die Kommunen im Saarland wiesen mit 11,2 % den größten prozentualen Anstieg auf, gefolgt von den Kommunen in Hessen mit 7,3 % und in Brandenburg mit 5,8 %.Die höchsten absoluten Zuwächse gab es in Nordrhein-Westfalen (+2,3 Milliarden Euro), Bayern (+2,1 Milliarden Euro) und Hessen (+1,2 Milliarden Euro). Ein Rückgang des Finanzvermögens war lediglich in Niedersachsen (-1,4 %) zu verzeichnen.



Sozialversicherung mit leichtem Abbau des Finanzvermögens um 0,1 %



Die Sozialversicherung wies zum Ende des Jahres 2021 ein Finanzvermögen beim nicht-öffentlichen Bereich von 153,8 Milliarden Euro auf. Dies entsprach im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 217 Millionen Euro beziehungsweise 0,1 %. (20.09.2022/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) wies gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2021 ein Finanzvermögen von 1 100,3 Milliarden Euro auf, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhte sich das Finanzvermögen damit gegenüber den revidierten Ergebnissen zum Jahresende 2020 um 6,1 % oder 63,2 Milliarden Euro auf einen neuen Höchstwert. Im Jahr 2020 war das Finanzvermögen aufgrund neu aufgenommener Kredite für Corona-Hilfen erstmals auf über 1,0 Billionen Euro gestiegen. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.Vermögen des Bundes steigt um 32,5 Milliarden Euro