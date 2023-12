Die Länder gaben insgesamt 122,0 Milliarden Euro aus und stellten damit gut zwei Drittel (69,2%) der öffentlichen Bildungsausgaben im Jahr 2022. Im Vergleich zu 2021 stiegen die Ausgaben der Länder um 6,0 Milliarden Euro (+5,2%). Von den Landesmitteln wurden 68,2 Milliarden Euro (55,9%) für den Schulbereich und 30,5 Milliarden Euro (25,0%) für die Hochschulen aufgewendet.



Auf Gemeindeebene lässt sich ein Anstieg um 2,4 Milliarden Euro (+6,0%) auf insgesamt 41,8 Milliarden Euro beobachten. Die Gemeinden verwendeten mit 20,5 Milliarden Euro (49,1%) knapp die Hälfte ihrer Gesamtausgaben im Bildungsbereich für die Kindertagesbetreuung, weitere 17,2 Milliarden Euro (41,1%) wurden im Schulbereich verausgabt.



Die Bildungsausgaben des Bundes lagen im Jahr 2022 mit 12,5 Milliarden Euro um 0,6 Milliarden Euro (+4,7%) über dem Vorjahreswert. Davon wurden 4,9 Milliarden Euro (39,3%) für Hochschulen und 4,1 Milliarden Euro (32,9%) für die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und Bildungsteilnehmern verwendet.



Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am BIP 2022 bei 4,6%



Der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2022 bei 4,6%. Damit liegt der Wert auf dem Niveau des Vorjahres (2021: ebenfalls 4,6%). Im Jahr 2020 hatte der Anteil am BIP hingegen noch 4,8% betragen. Vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, waren es 4,3% gewesen. (14.12.2023/ac/a/m)





