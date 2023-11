Dämpfend auf die Inflationsrate wirkte im November 2023 insbesondere der Rückgang der Energiepreise um 4,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Hier kam ein Basiseffekt infolge des sehr hohen Energiepreisniveaus im Vorjahr zum Tragen. Zudem stiegen die Preise für Nahrungsmittel im November 2023 mit +5,5% gegenüber dem Vorjahresmonat nicht mehr so stark wie noch in den Vormonaten.



Die endgültigen Ergebnisse für November 2023 werden am 8. Dezember 2023 veröffentlicht.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/11/PD23_458_611.html (29.11.2023/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland wird im November 2023 voraussichtlich +3,2% betragen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2021 (+2,4%). Gemessen wird die Inflationsrate als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, sinken die Verbraucherpreise gegenüber Oktober 2023 voraussichtlich um 0,4%. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt voraussichtlich +3,8%.