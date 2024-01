Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland wird im Dezember 2023 voraussichtlich +3,7% betragen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Auf die Entwicklung der Energiepreise (+4,1% zum Vorjahresmonat) wirkte im Dezember 2023 ein Basiseffekt infolge der sogenannten "Dezember-Soforthilfe", in deren Rahmen der Bund im Dezember 2022 einmalig den Monatsabschlag der privaten Haushalte für Gas und Wärme übernommen hatte. Diese Maßnahme der Bundesregierung hatte sich im Dezember 2022 dämpfend auf den Gesamtindex ausgewirkt, im Dezember 2023 hatte sie folglich einen steigernden Effekt. Der Preisanstieg bei den Nahrungsmitteln schwächte sich im Dezember 2023 mit +4,5% zum Vorjahresmonat weiter ab.Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_003_611.html (04.01.2024/ac/a/m)