Importierte Verbrauchsgüter waren ebenfalls 0,2 % teurer als im Vorjahr, gegenüber November 2023 blieben die Preise unverändert. Deutlich teurer als im Vorjahr waren Süßwaren (+15,8 %), Schweinefleisch (+10,3 %) sowie Getränke (+6,6 %). Dagegen waren Milch- und Milcherzeugnisse mit -11,9 %, Geflügelfleisch mit -10,5 % sowie pflanzliche und tierische Öle mit -9,6 % binnen Jahresfrist günstiger.



Rückgang der Importpreise auch im Jahresdurchschnitt bedingt durch niedrigere Energiepreise



Im Jahresdurchschnitt 2023 waren die Importpreise 8,3 % niedriger als im Vorjahr. 2022 hatten sie noch um 26,3 %, 2021 um 13,5 % über denen des Vorjahres gelegen.



Vor allem die Preisentwicklung bei importierten Energieträgern beeinflusste mit einem Minus von 35,4 % gegenüber 2022 die Veränderungsrate der Importpreise. Alle Energieträger kosteten 2023 im Durchschnitt deutlich weniger als 2022. Besonders stark sanken die Preise für Erdgas (-48,0 %). Ebenfalls deutlich billiger waren elektrischer Strom (-59,4 %) und Steinkohle (-43,3 %). Die Preise für Mineralölerzeugnisse lagen im Durchschnitt um 20,1 % und für Erdöl um 19,9 % unter denen von 2022.



Der Importpreisindex ohne Energie lag im Jahresdurchschnitt 2023 um 0,7 % unter dem Stand des Vorjahres. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, waren die Importpreise 7,1 % niedriger als 2022.



Auch die Preise für Vorleistungsgüter lagen 2023 mit -5,9 % unter denen von 2022. Dagegen waren importierte Investitionsgüter im Durchschnitt um 3,6 %, Konsumgüter um 2,9 % und landwirtschaftliche Güter um 0,5 % teurer als vor einem Jahr.



Preisrückgang bei Exporten von Energie, landwirtschaftlichen Gütern und Vorleistungsgütern



Der Index der Exportpreise lag im Dezember 2023 um 2,4 % unter dem Stand von Dezember 2022. Im November 2023 hatte die Jahresveränderungsrate bei -2,2 % gelegen, im Oktober 2023 bei -2,4 %. Gegenüber dem Vormonat November 2023 fielen die Exportpreise um 0,2 %.



Die Preise für Energieexporte waren im Dezember 2023 um 43,6 % niedriger als ein Jahr zuvor (-9,1 % gegenüber November 2023). Wie bei den Importpreisen lag der Rückgang gegenüber dem Vorjahr insbesondere in den um 57,0 % gesunkenen Erdgaspreisen begründet. Gegenüber dem Vormonat wurde Erdgas 8,8 % billiger. Weniger als vor einem Jahr kosteten nach wie vor auch Mineralölerzeugnisse (-9,2 %). Deren Preise fielen auch gegenüber dem Vormonat (-5,7 % gegenüber November 2023).



Die Preise für den Export landwirtschaftlicher Güter waren 8,9 % niedriger als im Vorjahr (+1,4 % gegenüber November 2023). Exportierte Vorleistungsgüter verbilligten sich gegenüber Dezember 2022 um 4,4 % (-0,1 % gegenüber November 2023).



Dagegen wurden Investitionsgüter zu 3,5 % höheren Preisen als im Vorjahr exportiert. Auch die Preise für exportierte Konsumgüter lagen über denen des Vorjahres (+1,8 %).



Rückgang des Exportpreisindex 2023 im Vergleich zu 2022 vor allem durch Rückgang der Energiepreise



Im Jahresdurchschnitt 2023 lagen die Exportpreise um 0,3 % unter denen des Vorjahres (2022 gegenüber 2021: +14,6 %).



Vor allem der Preisrückgang bei den Energieträgern um 40,6 % beeinflusste die Jahresveränderungsrate. Weniger als 2022 kosteten auch landwirtschaftliche Güter (-5,1 %) und Vorleistungsgüter (-1,1 %). Dagegen waren Investitionsgüter mit +4,6 % und Konsumgüter mit +4,0 % teurer als im Vorjahresdurchschnitt. (31.01.2024/ac/a/m)







