Düngemittel und Stickstoffverbindungen waren mit einem Plus von 148,8% weiterhin erheblich teurer als im September 2021. Gegenüber dem Vormonat stiegen diese Preise um 17,2%.



Höher als im September 2021 waren außerdem vor allem die Importpreise für Papier und Pappe (+42,2%) sowie für Rohaluminium (+37,6%). Auch Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (+13,8%) sowie Kunststoffe in Primärformen (+12,6%) waren weiterhin deutlich teurer als vor einem Jahr. Während die Preise für Papier und Pappe gegenüber dem Vormonat weiter anstiegen (+2,1%), wurden Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen um 1,1% preiswerter importiert, Kunststoffe in Primärformen um 2,5% und Rohaluminium um 2,9%.



Die Preise für importierte landwirtschaftliche Güter lagen 19,5% über denen von September 2021 (+3,1% gegenüber August 2022). Insbesondere Rohkaffee (+39,7%) und Getreide (+29,8%) waren weiterhin erheblich teurer als im Vorjahresmonat. Gegenüber August verbilligten sich jedoch Getreide um 0,3% und importierte Kaffeebohnen um 0,6%.



Die Preise für den Import lebender Schweine waren im September 2022 um 94,9% höher als im Vorjahresmonat und stiegen auch gegenüber August 2022 kräftig (+11,0%).



Importierte Verbrauchsgüter wurden binnen Jahresfrist 14,2% teurer, vor allem bedingt durch den Preisanstieg bei Nahrungsmitteln (+25,0% gegenüber September 2021). Unter anderem lagen die Preise für Milch und Milcherzeugnisse mit +36,2%, für pflanzliche und tierische Öle und Fette mit +32,1% sowie für Fleisch und Fleischerzeugnisse mit +28,9% erheblich über denen von September 2021. Im Vormonatsvergleich verteuerten sich die Verbrauchsgüter um 0,9%.



Importierte Gebrauchsgüter kosteten im Durchschnitt 11,0% mehr als im September 2021 (+1,0% gegenüber August 2022).



Die Preise für importierte Investitionsgüter lagen im September 2022 um 8,1% über denen von September 2021 (+0,6% gegenüber August 2022). Teurer waren insbesondere Maschinen (+9,1%) sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile (+7,2%).



Starke Anstiege bei Energieträgern und Vorleistungsgütern treiben Exportpreise



Der Index der Exportpreise lag im September 2022 um 16,8% über dem Stand von September 2021. Im August 2022 und im Juli 2022 hatte die Jahresveränderungsrate bei +18,6% beziehungsweise bei +17,0% gelegen. Gegenüber dem Vormonat August 2022 fielen die Exportpreise im Durchschnitt um 0,6%.



Den größten Einfluss auf die Entwicklung der Ausfuhrpreise im Vorjahresvergleich hatten im September 2022 die Preissteigerungen bei den Energieträgern. Die Preise für Energieexporte waren 141,8% höher als ein Jahr zuvor. Insbesondere Erdgas war bedeutend teurer als im September 2021 (+231,7%), verbilligte sich aber gegenüber August 2022 um 8,9%.



Die Preise für Vorleistungsgüter, die einen Anteil von etwa einem Drittel an den Gesamtausfuhren haben, lagen um 16,9% über denen von September 2021 (+0,2% gegenüber August 2022). Hier waren insbesondere Düngemittel und Stickstoffverbindungen (+136,8%) sowie Papier und Pappe (+37,0%) erheblich teurer als im Vorjahresmonat.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_462_614.html (01.11.2022/ac/a/m)







