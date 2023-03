Mit einem Plus von 6% im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen der Hochschulen 2021 etwas stärker als die Ausgaben. Die Hochschuleinnahmen beliefen sich auf insgesamt 36,6 Milliarden Euro. Der Anteil der eigenfinanzierten, also durch Einnahmen gedeckten Ausgaben stieg dadurch leicht auf 55% (2020: 54%).



Die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen erhöhten sich dabei um 6% auf 24,5 Milliarden Euro. Rund 95% dieser Einnahmen haben die medizinischen Einrichtungen der Universitäten beigetragen, unter anderem als Entgelte für Krankenbehandlungen. Die höchste prozentuale Steigerung unter den Einnahmearten gegenüber 2020 ergab sich 2021 bei den Einnahmen aus den Beiträgen der Studierenden mit +11% auf 1,7 Milliarden.



Drittmitteleinnahmen um 7% höher als im Vorjahr



Die von den Hochschulen eingeworbenen Drittmittel stiegen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um rund 7% auf 9,5 Milliarden Euro. Die Drittmitteleinnahmen sind in erster Linie für Forschung und Entwicklung an Universitäten (einschließlich medizinischer Einrichtungen und Gesundheitswissenschaften) bestimmt. Der größte Drittmittelgeber der Hochschulen war 2021 die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit 2,98 Milliarden Euro (+11% gegenüber 2020) vor dem Bund mit 2,96 Milliarden Euro (+10%) und der gewerblichen Wirtschaft mit 1,52 Milliarden Euro (+2%).



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse zur Hochschulfinanzstatistik bietet der neugestaltete Statistische Bericht "Finanzen der Hochschulen". Lange Zeitreihen zur Hochschulfinanzstatistik können über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 21371-0001 bis 21371-0002) abgerufen werden.



Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. (30.03.2023/ac/a/m)





