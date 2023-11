Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz im Gastgewerbe ist im September 2023 gegenüber August 2023 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 2,0% und nominal (nicht preisbereinigt) um 2,6% gestiegen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, verzeichnete das Gastgewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2022 einen Umsatzrückgang von real 1,9% und nominal einen Umsatzanstieg von 3,7%. Gegenüber September 2019, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, wies der Gastgewerbeumsatz ein reales Minus von 10,5% auf.



Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2023 gegenüber August 2023 ein reales kalender- und saisonbereinigtes Umsatzplus von 0,2%, womit der Umsatz 3,1% unter dem Vorkrisenniveau vom September 2019 lag. In der Gastronomie stieg der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz im September 2023 im Vormonatsvergleich um 1,9%, er war damit aber 12,6% niedriger als im September 2019. (16.11.2023/ac/a/m)





