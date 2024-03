Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz im Gastgewerbe ist im Januar 2024 gegenüber Dezember 2023 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,8% gestiegen und nominal (nicht preisbereinigt) um 0,5% gesunken, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Januar 2024 gegenüber Dezember 2023 ein reales, kalender- und saisonbereinigtes Umsatzminus von 2,9%. Gegenüber Januar 2023 stieg der Umsatz um 2,5%. Damit lag er noch 10,7% unter dem Vor-Corona-Niveau vom Januar 2019. In der Gastronomie stieg der Umsatz im Januar 2024 real 1,5% gegenüber dem Vormonat und sank um 2,2% gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Januar 2019 war er 14,0% niedriger.Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/03/PD24_107_45213.html (19.03.2024/ac/a/m)