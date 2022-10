Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz im Gastgewerbe ist im August 2022 gegenüber Juli 2022 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,6 % und nominal (nicht preisbereinigt) um 0,2 % gesunken, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im August 2022 gegenüber Juli 2022 ein reales Umsatzplus von 1,2 %. Gegenüber August 2021 stieg der Umsatz um 11,8 % und gegenüber dem August 2019 um 1,8 %.In der Gastronomie war der Umsatz im August 2022 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat. Im Vergleich zum August 2021 stieg der Umsatz um 19,3 %, lag allerdings noch um 6,6 % unter dem Niveau vom August 2019. (18.10.2022/ac/a/m)