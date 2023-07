11,2 % mehr Kraftwagen und Kraftwagenteile in die USA exportiert



Wichtigste Exportgüter in die USA waren in den ersten fünf Monaten 2023 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile. Mit einem Wert von 13,9 Milliarden Euro stiegen diese Exporte um 11,2 % zum Vorjahreszeitraum. Auf den Rängen 2 und 3 der wichtigsten Exportgüter im Handel mit den Vereinigten Staaten waren Maschinen (11,9 Milliarden Euro; +19,8 %) und pharmazeutische Erzeugnisse (10,2 Milliarden Euro; +1,8 %).



Import von pharmazeutischen Erzeugnissen aus den USA um 34,6 % gestiegen



Aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland importiert wurden von Januar bis Mai 2023 Waren im Wert von 40,0 Milliarden Euro. Das waren 15,9 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Wichtigste Importgüter waren pharmazeutische Erzeugnisse im Wert von 5,2 Milliarden Euro (+34,6 %), gefolgt von sonstigen Fahrzeugen (z. B. Flugzeuge) im Wert von 4,6 Milliarden Euro (+34,0 %) sowie Datenverarbeitungsgeräten und optischen Erzeugnissen im Wert von 4,5 Milliarden Euro (+7,1 %). Mit einem Anteil von 6,9 % an den Gesamtimporten belegten die USA in der Rangfolge der wichtigsten importseitigen Handelspartner Deutschlands den dritten Rang hinter China (65,7 Milliarden Euro, 11,3 %) und den Niederlanden (44,5 Milliarden Euro, 7,6 %). (12.07.2023/ac/a/m)





