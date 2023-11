Die Unternehmen, die KI einsetzen, verwenden diese Technologien vorrangig für die Buchführung, das Controlling oder die Finanzverwaltung (25% der Unternehmen), die IT-Sicherheit (24%), für Produktions- oder Dienstleistungsprozesse (22%) sowie zur Organisation von Unternehmensverwaltungsprozessen oder das Management (20%).



Am häufigsten nutzen diese Unternehmen dabei KI-Technologien zur Spracherkennung (43%), zur Automatisierung von Arbeitsabläufen oder zur Hilfe bei der Entscheidungsfindung (32%) sowie Technologien zur Analyse von Schriftsprache beziehungsweise Text Mining (30%).



Fehlendes Wissen ist häufigster Grund für Nichtgebrauch von KI



Von den Unternehmen, die bisher keine KI-Technologien nutzen, haben lediglich 10% deren Einsatz bereits in Betracht gezogen. Nach den Gründen für den Nichtgebrauch gefragt, nannten diese Unternehmen: Fehlendes Wissen (72%), Inkompatibilität mit vorhandenem Bestand an Geräten, Software und Systemen (54%), Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit oder Qualität der Daten (53%), Unklarheit über die rechtlichen Folgen (51%), Bedenken hinsichtlich der Wahrung des Datenschutzes und der Privatsphäre (48%), die Kosten (41%) und ethische Überlegungen (22%). 22% dieser Unternehmen schätzen den Einsatz von künstlicher Intelligenz in ihrem Unternehmen als nicht sinnvoll ein. (27.11.2023/ac/a/m)







Wie das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen für das Jahr 2023 mitteilt, setzen große Unternehmen ab 250 Beschäftigten weitaus häufiger KI-Technologie ein als kleine und mittlere Unternehmen. So nutzt gut jedes dritte Großunternehmen (35%) künstliche Intelligenz, aber nur jedes sechste (16%) mittlere Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten und jedes zehnte (10%) kleine Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten.