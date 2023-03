Strom – ebenfalls noch ohne die Berücksichtigung der Strompreisbremse – kostete über alle Abnehmergruppen betrachtet 27,1 % mehr als im Februar 2022. Gewerbliche Anlagen, die häufig tarifgebundene Verträge abschließen, zahlten 39,5 % mehr als ein Jahr zuvor, private Haushalte 38,2 %. Für Weiterverteiler war Strom 37,0 % teurer als ein Jahr zuvor, für Sondervertragskunden 8,5 %. Im Vormonatsvergleich stiegen die Preise für elektrischen Strom im Februar 2023 über alle Abnehmergruppen betrachtet um 2,5 %.



Mineralölerzeugnisse waren 5,1 % teurer als im Februar 2022, gegenüber Januar 2023 sanken diese Preise um 1,7 %. Leichtes Heizöl kostete 8,3 % mehr als ein Jahr zuvor (-7,3 % gegenüber Januar 2023). Die Preise für Kraftstoffe stiegen um 3,5 % (-2,0 % gegenüber Januar 2023). Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise 10,2 % höher als im Februar 2022 und stiegen gegenüber Januar 2023 um 0,5 %.



Preisanstieg bei Verbrauchsgütern vor allem durch gestiegene Preise für Nahrungsmittel



Die Preise für Verbrauchsgüter waren im Februar 2023 um 17,9 % höher als im Februar 2022 und stiegen gegenüber Januar 2023 um 0,9 %. Nahrungsmittel waren 23,4 % teurer als im Vorjahr. Besonders stark stiegen die Preise für Zucker (+90,4 % gegenüber Februar 2022). Allein gegenüber dem Vormonat Januar wurde Zucker 11,3 % teurer. Schweinefleisch kostete 58,9 % mehr als im Februar 2022, verarbeitete Kartoffeln 49,0 %. Margarine und Nahrungsfette kosteten 38,9 % mehr, Milch 30,3 % und Kaffee 16,7 %. Billiger als vor einem Jahr waren lediglich Butter (-5,5 %) und nicht behandelte pflanzliche Öle (-8,8 %).



Die Preise für Gebrauchsgüter waren im Februar 2023 um 10,5 % höher als ein Jahr zuvor und stiegen gegenüber Januar 2023 um 0,2 %, insbesondere bedingt durch die Preisentwicklung bei Möbeln (+12,1 % gegenüber Februar 2022).



Preissteigerungen bei Vorleistungsgütern vor allem bedingt durch Glas, Keramik und verarbeitete Steine



Vorleistungsgüter waren im Februar 2023 um 8,6 % teurer als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem Vormonat Januar stiegen diese Preise geringfügig um 0,1 %. Den größten Einfluss auf die Preissteigerung für Vorleistungsgüter gegenüber dem Vorjahr hatte die Preisentwicklung für Glas, Glaswaren, Keramik und verarbeitete Steine (+25,4 % gegenüber Februar 2022).



Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln war 45,5 % teurer als im Februar 2022 (-3,9 % gegenüber Januar 2023). Pellets und Briketts aus Sägenebenprodukten kosteten 25,6 % mehr als vor einem Jahr (-10,3 % gegenüber Januar 2023). Getreidemehl kostete 33,8 % mehr als ein Jahr zuvor. Die Preise für Düngemittel und Stickstoffverbindungen stiegen gegenüber Februar 2022 um 23,4 %.



Metalle waren 3,2 % teurer als im Februar 2022. Gegenüber dem Vormonat Januar sanken die Metallpreise um 0,6 %. Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren 1,5 % teurer als im Februar 2022. Dagegen kostete Betonstahl in Stäben 8,2 % weniger als im Februar 2022.



Bedeutend niedriger als im Vorjahresmonat waren bei den Vorleistungsgütern die Preise für gesägtes und gehobeltes Holz (-12,1 %) sowie nichtmetallische Sekundärrohstoffe wie Papier (-44,7 %).



Investitionsgüter kosteten 7,7 % mehr als im Vorjahr (+0,4 % gegenüber Januar 2023). Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate für Investitionsgüter gegenüber Februar 2022 hatten die Preissteigerungen für Maschinen mit einem Plus von 9,4 %, gefolgt von denen für Kraftwagen und Kraftwagenteile (+5,6 %). Besonders stark stiegen die Preise für rotierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten (+20,2 %) und Bodenbearbeitungsmaschinen (+18,8 %). (20.03.2023/ac/a/m)





