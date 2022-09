In der Folge stiegen für alle Verkehrsträger die Preise des Speditionsgewerbes mit 15,5% deutlich gegenüber dem 2. Quartal 2021.



Preise im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation stiegen um 1,9%



Im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation gab es im 2. Quartal 2022 einen Preisanstieg um 1,9% gegenüber dem 2. Quartal 2021. Hauptursache war der Anstieg der Preise für Telekommunikationsleistungen mit +4,0%. Die Kosten für Festnetz- und Internetanschlüsse waren um 6,2% teurer als im Vorjahresquartal. Im Mobilfunkbereich gab es dagegen mit -0,2% einen minimalen Preisrückgang.



Wirtschaftsabschnitt freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen mit Preissteigerung von 3,8% gegenüber dem 2. Quartal 2021



Im Wirtschaftsabschnitt freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen zogen die Preise im 2. Quartal 2022 um +3,8% gegenüber dem 2. Quartal 2021 an. Haupttreiber der Preissteigerung waren Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros, die um +6,2% über den Preisen vom 2. Quartal 2021 lagen. Insbesondere im Baubereich stiegen die Planungskosten weiter stark. Zudem beeinflussten hohe Baustoffpreise die Honorare für die genannten Dienstleistungen.



Höhere Löhne und Fachkräftemangel treiben Preise für Arbeitsvermittlung und Leiharbeit



Der Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen verzeichnete im 2. Quartal 2022 einen Preisanstieg von 3,5% gegenüber dem 2. Quartal 2021. Der Preis für die Vermittlung von Arbeitskräften stieg mit 4,2% am stärksten. Fast genauso hoch war der Preisanstieg für die Überlassung von Arbeitskräften mit +4,0%. In beiden Bereichen schlugen sich höhere Löhne als Reaktion auf die gestiegene Inflation sowie der Fachkräftemangel in höheren Preisen nieder.



