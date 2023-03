Aufwärtstrend hält auch im Vorjahresvergleich an



Gegenüber Januar 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Januar 2023 um 1,0% (+445.000 Personen). Damit blieb der Jahreszuwachs auf demselben Niveau wie im Vormonat (Dezember 2022: +435.000 Personen; +1,0%). Der Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setzte sich damit im Vorjahresvergleich unverändert fort.



Bereinigte Erwerbslosenquote im Januar 2023 bei 3,0%



Im Januar 2023 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,32 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 107.000 Personen oder 7,5% weniger als im Januar 2022. Die Erwerbslosenquote lag bei 3,0% (Januar 2022: 3,3%).



Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl ebenfalls bei 1,32 Millionen Personen und damit leicht unter dem Niveau des Vormonats Dezember 2022 (-9.900 Personen). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Januar 2023 unverändert bei 3,0%. (01.03.2023/ac/a/m)







