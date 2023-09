Im Vorjahresvergleich stabiler Aufwärtstrend



Gegenüber August 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im August 2023 um 0,8% (+342.000 Personen). Im Mai, Juni und Juli 2023 hatten die Vorjahresveränderungsraten bei jeweils +0,7% gelegen, während sie im Jahr 2022 durch Aufholeffekte nach der Corona-Pandemie noch bei durchschnittlich +1,3% gelegen hatte. Der langfristige Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setzte sich also auch in den Sommermonaten 2023 fort, wenngleich mit vergleichsweise geringer Dynamik.



Bereinigte Erwerbslosenquote im August 2023 bei 3,0%



Im August 2023 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,43 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 74.000 Personen oder 5,4% mehr als im August 2022. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,2% (August 2022: 3,1%).



Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl bei 1,33 Millionen Personen und damit um 4.000 Personen oder 0,3% höher als im Vormonat Juli 2023. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im August 2023 im Vergleich zum Vormonat weiterhin bei 3,0%. (29.09.2023/ac/a/m)







