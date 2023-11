Insgesamt lag die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im 3. Quartal 2023 um 0,7% unter dem Niveau des 3. Quartals 2022.



Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) nahm im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 3,8% ab. Während die Industrie und vor allem die Energieversorgung weniger produzierten, konnte das Baugewerbe mit +1,2% erstmals seit Anfang des Jahres 2022 wieder ein Wachstum verzeichnen. Zurückzuführen ist dies auf die positive Entwicklung im Tiefbau und im Ausbaugewerbe.



In den Dienstleistungsbereichen lag die Bruttowertschöpfung insgesamt preisbereinigt etwa auf demselben Niveau wie im 3. Quartal 2022 (+0,1%). Während sich die Wirtschaftsbereiche Information und Kommunikation (+2,1%), Sonstige Dienstleister (+1,1%), Grundstücks- und Wohnungswesen (+1,0%) sowie die Unternehmensdienstleister (+0,3%) positiv entwickelten, nahm die Wirtschaftsleistung in den zusammengefassten Bereichen Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (-0,5%) und Handel, Verkehr, Gastgewerbe (-0,4%) im Vergleich zum Vorjahresquartal ab.



Neuer Höchststand der Erwerbstätigenzahl trotz schwächerer Herbstbelebung



Die Wirtschaftsleistung wurde im 3. Quartal 2023 von rund 46,0 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 337 000 Personen oder 0,7% mehr als im 3. Quartal 2022. Die übliche Herbstbelebung fiel mit +0,3% (nicht saisonbereinigt) gegenüber dem Vorquartal jedoch etwas geringer aus als vor einem Jahr. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte damit gleichwohl einen neuen Höchststand (siehe Pressemitteilung Nr. 444 vom 16. November 2023).



Im Durchschnitt wurden je Erwerbstätigen 0,7% weniger Arbeitsstunden geleistet als im 3. Quartal 2022. Dazu trug neben dem Kalendereffekt - es stand ein Arbeitstag weniger zur Verfügung als vor einem Jahr - auch der Abbau von Überstunden und eine höhere Teilzeitquote bei. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus der gestiegenen Erwerbstätigenzahl und den geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person - blieb im gleichen Zeitraum unverändert (0,0%). Das ergaben vorläufige Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit.



Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität - gemessen als preisbereinigtes BIP je Erwerbstätigenstunde - nahm nach vorläufigen Berechnungen um 0,8% gegenüber dem Vorjahresquartal ab. Je Erwerbstätigen war sie um 1,6% geringer als vor einem Jahr.



Einkommen stiegen stärker als nominaler Konsum, Sparquote höher als im Vorjahr



In jeweiligen Preisen gerechnet war das BIP im 3. Quartal 2023 um 6,0% und das Bruttonationaleinkommen um 6,4% höher als ein Jahr zuvor. Das Volkseinkommen war um 6,1% höher als im 3. Quartal 2022. Dabei stieg nach vorläufigen Berechnungen das Arbeitnehmerentgelt um 6,9%; die Unternehmens- und Vermögenseinkommen nahmen um 4,2% zu. Die durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer verzeichneten im 3. Quartal 2023 ein Plus von 6,4% zum Vorjahresquartal. Netto fiel der Anstieg mit +7,9% wegen der schwachen Entwicklung des Lohnsteueraufkommens noch deutlicher aus. Dazu dürften vor allem Zahlungen von steuerfreien Inflationsausgleichsprämien sowie höhere Tarifabschlüsse beigetragen haben. Hinzu kommt der seit Oktober 2022 erhöhte gesetzliche Mindestlohn, der unter anderem zu überproportional gestiegenen Durchschnittsverdiensten von geringfügig Beschäftigten geführt hat.



Die Bruttolöhne und -gehälter insgesamt waren um 7,3% höher als im Jahr zuvor, da sich auch die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erneut erhöhte. Die privaten Konsumausgaben nahmen in jeweiligen Preisen mit +3,8% zum Vorjahresquartal deutlich weniger zu als noch in den Vorquartalen. Die Sparquote lag im 3. Quartal 2023 mit 10,3% über dem Vorjahreswert (9,6%), da das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte mit +4,7% stärker anstieg als der private Konsum.



Die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich



Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte fiel die Wirtschaftsleistung auch in den anderen großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) schwach aus: Während das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP in Italien ebenso wie in der EU insgesamt zum Vorquartal stagnierte (0,0%), verzeichnete die Wirtschaft in Frankreich (+0,1%) und Spanien (+0,3%) jeweils ein kleines Plus im Vergleich zum 2. Quartal 2023. In den Vereinigten Staaten (USA) stieg das BIP mit +1,2% deutlich stärker als in den meisten europäischen Staaten. Im Vorjahresvergleich lag Deutschland mit -0,4% deutlicher unterhalb der Entwicklung der EU mit +0,1%.



Ein detaillierter Vergleich der Wachstumsraten der EU-Mitgliedstaaten ist auf der Seite "Europa in Zahlen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.



Revision der bisherigen Ergebnisse



Neben den ausführlichen Ergebnissen für das 3. Quartal 2023 hat das Statistische Bundesamt auch die ersten drei Quartale 2023 überarbeitet. Mit den seit der Schnellmeldung am 30. Oktober 2023 neu verfügbaren statistischen Informationen ergaben sich dabei für das Bruttoinlandsprodukt lediglich geringfügige Änderungen der bisher veröffentlichten Ergebnisse. Detailliertere Angaben zu den Neuberechnungen enthält die Tabelle "Alt-Neu-Vergleich" in dieser Pressemitteilung.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/11/PD23_451_811.html (24.11.2023/ac/a/m)







