Im Vorjahresvergleich war das BIP im 4. Quartal 2023 preisbereinigt um 0,4 % niedriger als im 4. Quartal 2022. Preis- und kalenderbereinigt war der Rückgang geringer (-0,2 %), da ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand als im Vorjahreszeitraum.



Revision der bisherigen Ergebnisse



Neben der Berechnung des 4. Quartals 2023 hat das Statistische Bundesamt wie üblich auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse überarbeitet und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen der übrigen Quartale des Jahres 2023 einbezogen. Dabei ergaben sich für das vierteljährliche preisbereinigte BIP betragsmäßige Änderungen der bisherigen Ergebnisse von 0,1 Prozentpunkten.



Detaillierte Zahlen sind unter dem folgenden Link zu entnehmen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_038_811.html (30.01.2024/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2023 gegenüber dem 3. Quartal 2023 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gesunken, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem die deutsche Wirtschaft in den ersten drei Quartalen in etwa stagnierte, nahm die Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2023 ab. Besonders die preis-, saison- und kalenderbereinigten Investitionen in Bauten und in Ausrüstungen waren deutlich niedriger als im Vorquartal. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging das preisbereinigte BIP im Jahr 2023 um 0,3 % zurück, preis- und kalenderbereinigt betrug der Rückgang 0,1 %. Damit bestätigt das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung vom 15. Januar 2024.