Unterschiedliche Entwicklung der Beschäftigtenzahl in den großen Branchen



Weiterhin deutlich überdurchschnittlich stieg die Beschäftigtenzahl im Oktober 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit +5,2%. In jedem Monat des Jahres 2023 sind hier die Beschäftigtenzahlen auch im Vergleich zum Vormonat gestiegen (Oktober 2023: +0,2% gegenüber September 2023).



Überdurchschnittlich waren im Vergleich zum Vorjahresmonat auch die Beschäftigungszuwächse in der Nahrungsmittelindustrie (+1,8%), in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+1,4%) und im Maschinenbau (+1,0%). Unterdurchschnittlich wuchs die Beschäftigung in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+0,2%) sowie in der Automobilindustrie (+0,1%). Demgegenüber ging die Zahl der Beschäftigten in der Metallerzeugung und -bearbeitung leicht um 0,2% und in der Gummi- und Kunststoffindustrie sowie in der Chemischen Industrie deutlich um jeweils 1,7% zurück.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_480_421.html (15.12.2023/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ende Oktober 2023 waren knapp 5,6 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten gegenüber Oktober 2022 um 43 500 oder 0,8%. Im Vergleich zum Vormonat September 2023 sank die Beschäftigtenzahl saisonüblich leicht um 4 700 oder 0,1%.