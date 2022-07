Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Mai 2022 wurde in Deutschland der Bau von 31 688 Wohnungen genehmigt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Mai 2022 insgesamt 135 133 Wohnungen genehmigt. Das waren 1,5% oder 2 066 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 17,8% (-7 516) auf 34 809 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern stieg die Zahl genehmigter Wohnungen um 2,1% (+294) auf 14 076 und bei den Mehrfamilienhäusern um 9,1% (+ 6 920) auf 83 308.Saison- und kalenderbereinigt fiel die Zahl der Baugenehmigungen im Mai 2022 im Vergleich zum Vormonat um 6,6%. (18.07.2022/ac/a/m)