Weiterhin Zuwächse in den meisten großen Branchen



Weiterhin deutlich überdurchschnittlich stieg die Beschäftigtenzahl im Juli 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit +5,6 %. Überdurchschnittlich waren die Zuwächse auch in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+2,2 %) und im Maschinenbau (+1,5 %). Unterdurchschnittlich wuchs die Beschäftigung in der Nahrungsmittelindustrie und der Automobilindustrie (jeweils +1,0 %), in der Herstellung von Metallerzeugnissen sowie in der Metallerzeugung und -bearbeitung (jeweils +0,6 %). Demgegenüber ging die Zahl der Beschäftigten in der Gummi- und Kunststoffindustrie um 1,0 % und in der Chemischen Industrie um 1,2 % zurück.



Nominaler Anstieg bei den geleisteten Arbeitsstunden und Entgelten



Die Zahl der im Juli 2023 im Verarbeitenden Gewerbe geleisteten Arbeitsstunden stieg bei gleicher Zahl der Arbeitstage gegenüber Juli 2022 um 2,0 %. Die Entgelte für die Beschäftigten stiegen in den vergangenen zwölf Monaten (Zeitraum August 2022 bis Juli 2023) im Vergleich zu den zwölf Monaten davor um 5,3 %. (15.09.2023/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ende Juli 2023 waren knapp 5,6 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten gegenüber Juli 2022 um 66 400 oder 1,2 %. Im Vergleich zum Vormonat Juni 2023 stieg die Beschäftigtenzahl um 2 800 oder 0,1%.