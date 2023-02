Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer lebten im Oktober 2022 in den bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (210.000), Bayern (152.000), Baden-Württemberg (135.000) und Niedersachsen (105.000). Betrachtet man den Anteil der Ukrainerinnen und Ukrainer an der jeweiligen Gesamtbevölkerung in den Bundesländern, ergibt sich ein anderes Bild: Anteilig lebten die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer in Berlin und Hamburg mit je 1,5%. Anteilig die wenigsten lebten in Schleswig-Holstein (1,0%), gefolgt von Bayern, Bremen und Rheinland-Pfalz (je 1,1%).

Viele Minderjährige und Frauen unter den Geflüchteten aus der Ukraine



Die kriegsbedingten Ausreisebeschränkungen für ukrainische Männer wirken sich auf die Alters- und Geschlechtsverteilung der nach Deutschland Zugewanderten aus. So waren darunter im Jahr 2022 verhältnismäßig viele Frauen und Mädchen (Anteil von 63%) sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (35%). Zum Vergleich: Der Anteil der Frauen an der Bevölkerung in der Ukraine hatte zum 1. Januar 2021 laut europäischer Statistikbehörde Eurostat bei 54% gelegen, 18 % der Bevölkerung dort waren unter 18.



Bei den 18- bis unter 60-Jährigen, die im vergangenen Jahr aus der Ukraine zuwanderten, lag der Frauenanteil bei 71% und bei denjenigen im Alter ab 60 Jahren bei 70%. Somit kamen in den Altersgruppen ab 18 Jahren mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer aus der Ukraine nach Deutschland. Für ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren gilt seit dem russischen Angriff ein Ausreiseverbot, allerdings mit mehreren Ausnahmen. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren war das Geschlechterverhältnis dagegen mit 49% Mädchen und 51% Jungen nahezu ausgeglichen.



Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung



Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland sind die hier lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer im Durchschnitt deutlich jünger. Lediglich 13% waren im vergangenen Oktober 60 Jahre oder älter. In der Gesamtbevölkerung lag dieser Anteil bei 30%. Rund ein Drittel (32%) der Ukrainerinnen und Ukrainer waren jünger als 18 Jahre. Der Anteil Minderjähriger war damit fast doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (17%) und hat insbesondere seit Januar 2022 deutlich zugenommen: Damals waren noch 11% der ukrainischen Bevölkerung in Deutschland jünger als 18 Jahre. Dagegen lag der Frauenanteil unter den Ukrainerinnen und Ukrainern hierzulande mit 65% schon im Januar 2022 auf einem hohen Niveau und hat sich seitdem kaum verändert (64% im Oktober 2022).



Methodische Hinweise:



Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen ergibt sich zum einen aus den Geburten und Sterbefällen, zum anderen aus den Zu- und Fortzügen, die die Standesämter beziehungsweise Meldebehörden den Statistischen Ämtern mitteilen. Die dargestellten Bevölkerungszahlen basieren auf der Fortschreibung der Ergebnisse des Zensus 2011. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Zensus 2022 wird die Grundlage der Bevölkerungsberechnung aktualisiert.



In der Wanderungsstatistik werden Zu- und Fortzüge dargestellt, die nach den melderechtlichen Regelungen bei den zuständigen Meldebehörden gemeldet wurden. In Zeiten besonders hoher Zuwanderung können Verzögerungen bei der melderechtlichen Erfassung nicht ausgeschlossen werden. Bei den Zuzügen und bei den Fortzügen kommt es zu einer Untererfassung, wenn Personen sich nach der Einreise nicht bei den Meldebehörden in Deutschland anmelden bzw. wenn sie sich vor der Ausreise nicht abmelden. Über die Wanderungsmotive wie beispielsweise Flucht oder Vertreibung liegen keine Informationen vor.



Die Ergebnisse zur Zuwanderung aus dem Ausland basieren auf vorläufigen Monatsergebnissen und teilweise einer Sonderauswertung von Rohdaten. Grundlage der Sonderauswertung aus der Wanderungsstatistik ist eine Auszählung der von den Meldebehörden registrierten Zu- und Fortzüge ohne die übliche Plausibilisierung der Statistischen Ämter. Berücksichtigt werden bereits Rücknahmen von An- und Abmeldungen sowie für das Wanderungsvolumen relevante Korrekturen. Betrachtet werden für jeden Monat jeweils alle bis zum Ende des Folgemonats bei den Meldebehörden eingegangenen An- und Abmeldungen. (16.02.2023/ac/a/m)







