Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Von Januar bis Juli 2022 sind 348,1 Millionen Tonnen Waren im Wert von 853,1 Milliarden Euro nach Deutschland importiert worden, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden 84,0 % dieser Importe (292,5 Millionen Tonnen) auf direktem Weg aus dem Staat, in dem die Waren gewonnen oder hergestellt wurden, nach Deutschland geliefert. Dazu zählen Importe, die unmittelbar vom Ursprungsland nach Deutschland geliefert werden, aber auch solche, die unterwegs andere Staaten durchqueren oder dort umgeladen werden (sogenannte Durchfuhr). Dagegen kamen 16,0 % der Importe auf indirektem Weg über andere Staaten (55,5 Millionen Tonnen). Indirekt bedeutet, dass die Waren zwischen ihrem Ursprungsland und Deutschland in einem anderen Staat gehandelt oder verzollt werden.Indirekte Importe kamen zu 71,5 % über die NiederlandeDa in den Niederlanden und Belgien mit Rotterdam und Antwerpen die beiden größten europäischen Häfen beheimatet sind, kamen die meisten indirekt nach Deutschland importierten Güter über diese beiden Staaten: Von Januar bis Juli 2022 kamen mengenmäßig 71,5 % der indirekten Importe (39,7 Millionen Tonnen) über die Niederlande nach Deutschland, gefolgt von Belgien mit einem Anteil von 9,7 % (5,4 Millionen Tonnen).Ein Drittel der Importe aus den Vereinigten Staaten kamen über die NiederlandeVon Januar bis Juli 2022 wurden 16,1 Millionen Tonnen Güter mit Ursprungsland Vereinigte Staaten nach Deutschland importiert. 62,7 % der Importmenge kamen auf direktem Weg nach Deutschland, 32,7 % wurden über die Niederlande und 2,7 % über Belgien importiert.