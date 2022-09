Garten- und Parkabfälle machten demnach knapp die Hälfte (48,3%) der von den Abfallentsorgungsanlagen angenommenen Bioabfälle aus, gefolgt von den Abfällen aus der Biotonne mit 42,4% und biologisch abbaubaren Küchen- und Kantinenabfällen mit 8,2%.



Fast alle biologischen Abfälle recycelt



Insgesamt 97% aller an Abfallentsorgungsanlagen angenommenen biologischen Abfälle wurden im Jahr 2020 stofflich verwertet, also recycelt. Bei den von den Haushalten selbst kompostierten Abfällen ist von einer vollständigen stofflichen Verwertung (Recycling) in Gärten und Pflanztöpfen auszugehen.



Biogas steuert 5,8% zur deutschen Bruttostromerzeugung im Jahr 2020 bei



Aus eingesammelten Bioabfällen wurden im Jahr 2020 in biologischen Abfallbehandlungsanlagen unter anderem 4,8 Millionen Tonnen spezifikationsgerechter Kompost und 746,6 Millionen Kubikmeter Biogas gewonnen. Aus dem Biogas aller erfassten Quellen, zu denen beispielsweise auch Biogasanlagen in der Landwirtschaft zählen, wurden im selben Jahr 34,5 Milliarden Kilowattstunden Bruttostrom erzeugt, das entsprach 5,8% der gesamten Bruttostromerzeugung in Deutschland. (05.09.2022/ac/a/m)





