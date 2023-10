Momentan würde über diese Saisonalität viel gesprochen, da man sich am Übergang von einer Saison in die nächste befände. So seien die Schwächephasen im August und September richtiggehende Klassiker an den Aktienmärkten, auch wenn die Gründe Jahr für Jahr andere wären, wie Mertens erläutere: "In diesem Jahr haben wir es mit Sorgen um die Konjunktur zu tun, einer hartnäckigen Inflation und einer restriktiven Zentralbankpolitik." Es kämen jedoch seit einigen Monaten keine neuen Themen hinzu, wodurch die Sorgen etwas berechenbarer würden.



Das saisonale Muster sehe jedenfalls für das letzte Quartal eine positive Entwicklung vor, so Christoph Mertens: "Der Oktober ist für die bedeutenden US-Indices noch ein mittelmäßiger Monat, er markiert jedoch das Ende der schlechteren sechs Börsenmonate. November und Dezember sind in der Statistik unter den Top 3 wiederzufinden." Mit dem November würden laut historischer Daten wieder die guten sechs Monate beginnen. Dies gelte auch in einem Vorwahljahr mit seinen Besonderheiten.



Für Christoph Mertens würde die Statistik auch Hoffnung auf eine Jahresendrally machen: "Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) beendet den Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% positiv, der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) mit 71% und der NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) liegt bei 61%." In diesen Monaten sei die durchschnittliche Performance in einem Vorwahljahr gegenüber anderen Jahren sogar deutlich erhöht. Unter diesen Vorzeichen sei es strategisch klug, sich bietende Kaufgelegenheiten zu nutzen. Schließlich hätten einige Titel im Kursniveau zuletzt deutlich nachgegeben. (04.10.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Spargel, Kirschen oder Wintermütze - alles hat seine Saison. Ähnlich ist es an den Kapitalmärkten, so Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank.Auch da gebe es saisonale Unterschiede. Viele Börsenregeln würden aus saisonalen Mustern und historisch erkennbaren Verhaltensweisen der Märkte resultieren. Nicht in jedem Jahr funktioniere dies mit der gleichen Zuverlässigkeit, dieses Jahr allerdings schon, wie Christoph Mertens feststelle: "Im Börsenjahr 2023 entspricht die Saisonalität für die großen Indizes verblüffend genau den Statistiken der letzten 50 Jahre." Es seien im Vergleich kaum Abweichungen zu erkennen.