London (www.aktiencheck.de) - Wenn es um Frontier Markets oder überhaupt um Afrika geht, kommen den meisten Anlegern Nigeria und Ghana vielleicht nicht als Erstes in den Sinn, so Kevin Daly, Fondsmanager des abrdn Frontier Markets Bond Fund.Die Aussichten in Nigeria seien nach wie vor vielversprechend, da die neue Regierung eine ehrgeizige Reformagenda angekündigt habe, mit der Nigerias chronischer Mangel an Steuereinnahmen, ein überbewerteter Wechselkurs, die Abhängigkeit von subventioniertem Kraftstoff und die sinkende Ölproduktion angegangen werden sollten. Nachdem Präsident Tinubu Ende Mai vereidigt worden sei, habe er die sofortige Abschaffung der Treibstoffsubventionen angekündigt, und einige Wochen später habe er die Handelsbeschränkungen auf dem Devisenmarkt aufgehoben und damit den Weg für eine Abwertung von über 30% geebnet. Obwohl die Herausforderungen der Reformagenda offensichtlich seien, wie z.B. die Wiederherstellung der Liquidität auf dem Devisenmarkt, sei abrdn optimistisch, dass die Regierung an ihrer Reformagenda festhalten werde.Ghana befinde sich in einer anderen Situation als Nigeria, da das Land einem IWF-Rettungsprogramm im Mai 2023 zugestimmt habe, nachdem es Ende 2022 mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten sei. Positiv zu vermerken sei, dass Ghana seine Inlandsschulden im Jahr 2023 umstrukturiert habe und sich derzeit auch um eine Umstrukturierung seiner Auslandsschulden bemühe, wobei Unsicherheiten über das Ausmaß seiner Haushaltsdisziplin vor den Wahlen im Dezember 2024 bestünden. (31.10.2023/ac/a/m)