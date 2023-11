Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bedauerlicherweise spielen Nebenhaushalte in Deutschland schon seit längerem keine Nebenrolle mehr, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer von ODDO BHF SE in seinem Kommentar zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Änderung des Nachtragshaushalts 2021.



Die Finanzpolitik der Bundesregierung setze diese freigiebig ein und schichte nach Gusto von einem zweckgebundenen Finanztopf zum anderen um. Das sorge für Intransparenz und sei im Fall des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes von 2021 nach Klage der Unionsfraktion nun auch vom Zweiten Senat des Bundesverfassungsgesetzes als verfassungswidrig eingestuft worden. Demnach dürften die ungenutzten 60 Milliarden Euro Sondervermögen, die ursprünglich für Corona-Hilfen vorgesehen gewesen seien, nicht dem "Klima- und Transformationsfonds" (KTF) zugeführt werden. Dies habe die Ampel-Regierung kurz nach Amtsantritt im Dezember 2021 beschlossen, da das Sondervermögen "Energie- und Klimafonds" üppiger ausgestattet werden sollte.



Doch nicht nur dieses Sondervermögen habe den Bundestag in den letzten zwei Jahren beschäftigt, sondern auch die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr sowie 200 Milliarden für den Wirtschaft- und Stabilisierungsfonds, der unter anderem zur Finanzierung der Gaspreisbremse beigetragen habe. Gerade bei der aktuellen Zinslast führe diese Wirtschaftspolitik zu einer enormen Schuldenlast - nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Das Aussetzen der Schuldenbremse 2020 sollte kein Freifahrtschein für neue Schulden sein. Daher seien in Bezug auf Schattenhaushalte, Sondervermögen, zweckgebundene Fonds oder wie sie auch genannt werden mögen würden, mehr Transparenz und Umsicht gefragt. (15.11.2023/ac/a/m)





