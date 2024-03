Drittens mangele es dem IWF-Programm selbst bei den Finanzierungszusagen an Glaubwürdigkeit. Die Zusicherung der USA von 22 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum 2023 bis 2027 müsse angesichts der Schwierigkeiten, das 61 Milliarden US-Dollar schwere Finanzierungsgesetz für die Ukraine durch das Repräsentantenhaus zu bringen, angezweifelt werden. Ganz zu schweigen davon, dass die US-Unterstützung im Falle eines Wahlsieges von Donald Trump wahrscheinlich drastisch sinken werde.



Tatsächlich sei der Bruttofinanzierungsbedarf der Ukraine höher als 122 bis 140 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtkosten - militärisch und fiskalisch - für die Stützung des Landes würden sich im Kriegsfall auf etwa 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr und im Friedensfall wahrscheinlich auf 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr belaufen. Etwa die Hälfte der derzeitigen Kosten werde von den USA getragen - man müsse sich also fragen, ob Europa die Lücke füllen könne, die durch den Rückzug der USA unter Trump entstehe? RBC BlueBay Asset Management halte dies für unwahrscheinlich.



Die militärischen Kosten sollten in dieser Diskussion ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden - wenn diese Lücke nicht geschlossen werde, verliere die Ukraine auf dem Schlachtfeld. Dann würden sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen und die finanzielle Situation erheblich verschlechtern.



Schließlich stelle sich die Frage nach der Moral und der Gerechtigkeit bei der Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte. Der IWF erwähne diese Assets in seinem jüngsten Stabsbericht mit keinem Wort. Warum?



Russland sei für den Krieg in der Ukraine, wirtschaftliche Verluste, Kriegsverbrechen und sonstige Gräueltaten verantwortlich. Es gebe mehr als 300 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten in westlichen Ländern, die potenziell zur Finanzierung der Ukraine während des Krieges und für den Wiederaufbau nach dem Krieg zur Verfügung stünden. Allerdings schienen Argumente wie Rechtsstaatlichkeit, das Reservewährungsrisiko und die Angst vor russischen Vergeltungsmaßnahmen hier die Dynamik zu bremsen.



Die derzeitige Politik des Westens, eingefrorene russische Vermögenswerte nicht zu beschlagnahmen und für die Ukraine zu verwenden, bedeute, dass die westlichen Steuerzahler die Rechnung für Russland bezahlen würden. Man könnte den Standpunkt vertreten, dass die Interessen der russischen Steuerzahler über die der westlichen gestellt würden.



Die privaten Anleihegläubiger, die sich derzeit gegen eine Schuldenbehandlung wehren würden, würden zeigen, wie unhaltbar die Darstellungen der Finanzierungssituation vom IWF und den westlichen Regierungen seien.



Indem sie den derzeitigen Rahmen für die Schuldenbehandlung unterstützen würden, würden die Anleihegläubiger riskieren, dass die Ukraine die mehr als 300 Milliarden US-Doller an eingefrorenen russischen Vermögenswerten niemals sichern könne. Indem sie jeden Schuldenerlass unterstützen würden, würden sie effektiv dazu beitragen, ein unhaltbares westliches Finanzierungsmodell zu verlängern. Das erhöhe das Risiko einer möglichen Niederlage der Ukraine. (07.03.2024/ac/a/m)







