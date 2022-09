Wien (www.aktiencheck.de) - Starkes Interesse am Porsche-Börsengang: Die VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Sportwagentochter will angesichts des großen Interesses von Investoren so schnell wie möglich bereit für ihren Börsengang sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Volkswagen wolle von der Tochter aus Stuttgart bis Anfang Oktober 12,5% des Grundkapitals an die Börse bringen. Die Erstnotiz sei für Ende September, Anfang Oktober angepeilt. Die VW-Vorzugsaktien hätten um 3,4% zugelegt.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) lege Studiendaten zu Prostata-Krebsmittel Nubeqa vor: Laut Bayer würden die Daten zeigen, dass der Wirkstoff Darolutamid das Gesamtüberleben von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) verbessere. Der Pharma- und Chemiekonzern kalkuliere für Nubeqa mit einem Spitzenumsatz von mehr als EUR 3 Mrd. Die Aktien seien um 2,3% nach oben geklettert. (13.09.2022/ac/a/m)

