Am Morgen habe bereits Hypoport (ISIN DE0005493365 / WKN 549336) Zahlen veröffentlicht. Das Volumen der privaten Immobilienfinanzierungen befinde sich demnach weiterhin im Aufwind. Die Aktie dürfte davon zum Handelsstart deutlich profitieren können.



Zudem könnten wieder einige Analysteneinschätzungen für Bewegung sorgen. Die Privatbank Berenberg beispielsweise habe United Internet (ISIN DE0005089031 / WKN 508903) auf die Liste der "Top Picks" gesetzt. Das Kursziel sei von 40 auf 43 Euro erhöht worden, die Einschätzung laute weiterhin "buy". Berenberg werde derweil auch für Infineon optimistischer. Hier sei das Kursziel von 44 auf 46 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt worden.



Im Blickpunkt stehe außerdem Evotec (ISIN DE0005664809 / WKN 566480). Hier werde das Unternehmen am heutigen Nachmittag eine Telefonkonferenz abhalten, um eine Stellungnahme abzugeben und über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu berichten.



Die US-Märkte hätten sich am Freitag stark präsentiert. Der Dow Jones Industrial sei auf ein neues Rekordhoch bei 37.934 Punkten gestiegen. Aus dem Handel sei er 1,1 Prozent im Plus bei 37.863,80 Zählern gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 1,2 Prozent höher bei 4.839,81 Punkten geschlossen. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei derweil erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 17.000 Punkten gestiegen. Am Ende habe er rund zwei Prozent auf 17.314,01 Punkte gewonnen.



Vom starken US-Markt sei auch der japanische Aktienmarkt beflügelt worden. Der japanische Leitindex Nikkei 224 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe zum Wochenstart 1,6 Prozent gewonnen. In China sei die gute Stimmung jedoch nicht angekommen. Hier stünden die wirtschaftlichen Probleme des Landes derzeit bei den Anlegern im Fokus. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,3 Prozent verloren. Der Hang-Seng in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe sogar 2,3 Prozent nachgegeben. (22.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Freitag kaum verändert ins Wochenende verabschiedet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei er 0,1 Prozent tiefer bei 16.555,13 Zählern aus dem Handel gegangen. Ein starker US-Markt dürfte dem deutschen Leitindex zu Wochenbeginn aber Unterstützung verleihen. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,7 Prozent höher auf 16.671 Punkte.Im Fokus stehe in dieser Woche die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Zuletzt sei die Hoffnung, dass die EZB die Zinsen schon bald senken könnten, wieder gesunken. Eine Zinsänderung in dieser Woche werde ohnehin nicht erwartet.