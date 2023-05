Im Hinblick auf die Berichtssaison werde es diese Woche in den USA bereits ruhiger. Obwohl noch einige wenige namhafte Unternehmen ausstünden könne im Hinblick auf die Umsätze und die Gewinne bereits zusammengefasst werden, dass die Erwartungen auf Indexebene teils sogar recht deutlich geschlagen worden seien. Im Detail: Die Umsätze hätten über den Erwartungen gelegen und die Margeneinengung sei weniger prononciert ausgefallen als befürchtet. Während wir uns in den USA also langsam dem Ende nähern würden, sei der Unternehmenskalender in der Eurozone noch prall gefüllt. Auch diverse heimische Unternehmen stünden mit ihren Zahlenwerken auf der Agenda. Auf der Makroseite sei der Kalender hingegen deutlich dünner, wenngleich mit den US-Verbraucherpreisen ein wahres Highlight zur Wochenmitte auf uns warte. Bedingt durch einen starken Basiseffekt bei den Energiepreisen habe das Wachstum der Gesamtinflationsrate im Jahresvergleich zuletzt eine deutliche Verringerung aufgewiesen (Februar: 6%, März: 5%). Die Kerninflationsrate, welche Energie und Nahrungsmittel exkludiere, habe sich hingegen als hartnäckig erwiesen (Februar: 5,5%, März: 5,6%). Konsensschätzungen würden jedenfalls auf einen Anstieg der Gesamtinflationsrate um 0,4% im Monatsvergleich hindeuten. Bei der Kerninflationsrate werde mit 0,3% eine leicht schwächere Zunahme als noch im März prognostiziert. Bereits heute stehe mit dem Eurozonen-Sentix der erste Stimmungsindikator für den Monat Mai in den Startlöchern. Dieser notiere seit März 2022 im negativen Bereich, was auf eine pessimistische Erwartungshaltung der befragten Finanzmarktteilnehmer hinweise (Wert im April: -8,7). Die Ökonomen der Raiffeisen Bank International AG würden eine leichte Verbesserung auf -8 Punkte für am wahrscheinlichsten halten.



Die freundliche Tendenz der Aktienmärkte vom Freitag scheine sich heute Morgen fortzusetzen. In Asien würden die Börsen mehrheitlich mit positivem Vorzeichen handeln.



Auf der Rohstoffseite habe sich der Ölpreis zuletzt zwar stabilisieren können, die Marke von USD 80,00 für ein Barrel der Nordseesorte Brent sei aber weiterhin ein ganzes Stück weit entfernt. Der Goldpreis lege heute Morgen ebenfalls moderat zu und handele nach wie vor über der Marke von USD 2.000. Das vermeintliche digitale Gold Bitcoin hingegen habe sich über das Wochenende kaum und pendelt rund um USD 28.000 bewegt.



Die Aktie des Fahrdienstanbieters Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) sei nach schwachen Zahlen um mehr als 20% eingebrochen. (08.05.2023/ac/a/m)





Mit 253.000 Stellen habe dieser deutlich über den erwarteten 180.000 gelegen. Die Zinserwartungen seien im Anschluss moderat angestiegen, schließlich habe die FED zuletzt eine mögliche Zinserhöhungspause je nach Datenlagen in Aussicht gestellt. Dass sich der breite Markt dennoch derartig freundlich ins Wochenende bewegt habe, habe auch am Schwergewicht Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) gelegen. Das Zahlenwerk des Tech-Riesens habe die Aktie um rund 5% angetrieben und dabei allen voran den IT-Sektor gestützt.