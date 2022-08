Wie die US-Regierung am Freitagnachmittag mitgeteilt habe, seien in den USA 528.000 neue Stellen geschaffen worden. Die Stundenlöhne seien um 0,5% gestiegen. Beides habe die Markterwartungen von 250.000 neuen Stellen respektive einem Plus von 0,3% übertroffen.



Der sogenannte große Arbeitsmarktbericht komme bei den Aktienanlegern nicht gut an, weil die FED womöglich stärker an der Zinsschraube drehen müsse als befürchtet. Damit würde wiederum die Gefahr einer Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt zunehmen.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beispielsweise notiere mittlerweile nur noch im Bereich von 13.600 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) lasse ein Minus von rund 1% erwarten. Auch der Dow-Future liege im Minus, wenn auch nicht so deutlich.



Das Minus im DAX sei jetzt nicht dramatisch, doch sollte das Ausbruchsniveau bei 13.500 Punkten nicht mehr unterschritten werden. In diesem Fall drohe dem deutschen Leitindex eine dauerhafte Gefangennahme in seiner angestammten Handelsspanne. (05.08.2022/ac/a/m)







