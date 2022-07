Im Hinblick auf die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen könne von einem bunten Sektorenmix gesprochen werden. Spannend sei gewesen, dass die Gewinnwachstumsschätzungen für das Geschäftsjahr 2022 trotz all der Widrigkeiten zuletzt insbesondere in Europa weiter nach oben revidiert worden seien. So würden für den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mittlerweile 16,7% an Gewinnwachstum für heuer im Analystenkonsens erwartet. Vor vier Monaten seien dies lediglich 7% gewesen. Insgesamt würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG eine solide Berichtssaison erwarten, wobei der im Jahresvergleich starke US-Dollar bei den US-Unternehmen die eine oder andere Enttäuschung mit sich bringen könnte, bei vielen Eurozone-Unternehmen hingegen aktuell klarerweise ein stützender Faktor sei.



Einen Eindruck über die aktuelle Verfassung der Unternehmensstimmung würden am Freitag dann auch die Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices liefern. Davor werde allerdings noch die EZB-Sitzung am Donnerstag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Ökonomen der Raiffeisen Bank International AG würden hier einen ersten Zinsschritt von 25 Basispunkten erwarten. Zudem dürften Maßnahmen gegen die Fragmentierung der Peripherieanleiherenditen vorgestellt werden. Letztere könnten die Markterwartungen enttäuschen. Insbesondere die Risikoaufschläge italienischer Staatsanleihen würden in den nächsten Tagen ohnehin im Fokus stehen, da voraussichtlich am Mittwoch die Vertrauensabstimmung der Draghi-Mehrparteienregierung ansteht.



Spannend werde auch zu sehen sein, inwieweit nach den für Mitte der Woche erwarteten Ende der Wartungsarbeiten bei der Nord Stream 1-Pipeline in den darauffolgenden Tagen wieder ein Anstieg der Gasflüsse von Russland nach Europa zu sehen sei. Ein völliger Stopp hätte natürlich erhebliche negative Auswirkungen auf die europäischen Konjunkturaussichten.



Der Ölpreis habe im Zuge der stärker werdenden Wachstumssorgen im Wochenverlauf deutlich an Terrain verloren und die Sorte Brent sei somit kurzzeitig wieder unter die USD-100-Marke gefallen. Am Freitag habe aber der Ölpreis ebenso zu einer Erholungsbewegung angesetzt. Preisstützend habe ein Agenturbericht gewirkt, der nahelege, dass der Besuch von US-Präsident Biden in Saudi-Arabien nicht zu einer unmittelbaren Anhebung der Förderquote durch das Königreich führen sollte.



Im asiatischen Frühhandel gehe es heute an den Aktienmärkten angesichts der positiven Vorgaben vom Freitag überwiegend aufwärts. Die Tokioter Börse sei aufgrund eines Feiertages allerdings geschlossen. (18.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der starke Freitag an den internationalen Aktienmärkten rettete die Wochenbilanz, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Leitindices hätten sich zwischenzeitlich nämlich aufgrund der rekordhohen US-Inflation von 9,1% gezeigt, den stockenden russischen Gasflüssen und den damit verbundenen Zins- und Wachstumssorgen wiederum stärker belastet. Der eine oder andere Index habe sich im Wochenverlauf gar in die Nähe seiner Jahrestiefststände vorgetastet.Am Freitag seien es dann u.a. der deutlich stärker als erwartet ausgefallene Empire State Index und über den Erwartungen liegende US-Einzelhandelsumsätze gewesen, welche einer Stimmungsverbesserung zuträglich gewesen seien, da sie als Hinweis auf eine mögliche "weiche Landung" der US-Wirtschaft interpretiert werden könnten. Da zudem längerfristige Konsumenten-Inflationserwartungen gemäß einer vom Markt viel beachteten Umfrage der Universität Michigan nach unten gegangen seien, sei gleichsam die Furcht vor einer 100 Basispunkte-Zinsanhebung der FED wieder etwas zerstreut worden. Rückenwind hätten zudem die guten Geschäftsergebnisse der Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) verbreitet, welche mitgeholfen hätten, den US-Finanzsektor am Freitag anzuschieben. Generell rücke nun in dieser Woche die Q2-Berichtssaison voll in den Fokus der Investoren. Es würden weitere US-Finanztitel wie die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) oder Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) berichten.